Confirmaron que los trabajadores están evaluando realizar nuevos cortes de ruta en caso de no recibir “respuestas concretas” de parte del gobierno. Así lo indicó Camilo Neira, representante de la delegación Puerto Madryn de SITRAVICH

Los trabajadores viales reclaman por aumentos adeudados que debían cobrar este mes y no han percibido, entre otros reclamos.

Sobre los cortes de ruta, que se podrían concretar en el acceso a Península Valdés, confirmó que “lo estamos analizando porque lamentablemente no hemos tenido respuesta”.

Recordó que “ya habíamos avisado que si no había respuesta concreta se iban a hacer cortes de ruta. Empezamos por Gaiman (el viernes pasado) y ahora estamos analizando esto”.

Sostuvo que pese a la altura del año “si convocamos va a haber una importante cantidad de compañeros –al tiempo que reconoció que- sabemos que esta medida no hace mucha gracia pero los compañeros están con preocupación y bronca”.

Repasó que “habían muchos compromisos firmados y no se han cumplido: teníamos para el 20 de diciembre una parte de la cláusula gatillo, actualizar los viáticos, las campañas y las horas extras, y no se ha hecho nada”, agregando que aún no han percibido el aguinaldo y “tenemos tres ingresos paralizados y autorizados por el Gobernador”.

Confirmó que en el encuentro del viernes, que “no fue nada positiva porque los funcionarios recién se integraban y no conocían nada”, se acordó un nuevo encuentro para “el 7 de enero (10hs) que nos sentaríamos de nuevo a ver si había una respuesta positiva a lo planteado”.

“Vamos a esperar y conversar”, remarcó respecto a las medidas de fuerza.

Por otra parte, sostuvo que los trabajadores “están cansados (…) hubo varias reuniones, por todos lados, pero ninguna solución. Se firman las cosas y no se cumplen y los trabajadores ya no soportan estas cosas”.

“Uno no quiere llegar a esto (cortes de ruta), porque sabemos que no es beneficioso, pero se nos miente en la cara. Preferimos que sean sinceros, que nos digan la verdad y las cosas como son, uno lo puede entender. Pero no firmando actas con fechas si no se cumplen”, remarcó.

Insistió en aclarar que las medidas que podrían “después de la reunión del 7. Vamos a respetar las fechas que nos dieron y vamos a ver- pero- ya demasiados plazos dimos para que no cumplan. Se firmaron varias actas y no se cumplieron”, finalizó.

Fuente: Radio 3