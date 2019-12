EL MINISTRO DE TURISMO DE LA NACIÓN RECIBIÓ AL GOBERNADOR DE CHUBUT

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, junto al ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor García, mantuvieron un encuentro en Buenos Aires con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. En el encuentro se plantearon cuestiones de desarrollo de la actividad turística, promoción internacional y conectividad aérea y terrestre, como los trabajos en las rutas nacionales N° 3, 25 y 40. Habrá una próxima reunión entre Lammens y todo el sector turístico de la Provincia.

“La recepción del Ministro Lammens fue excelente. Fue una gran oportunidad haber sido recibidos a una semana de su asunción para comenzar a plantear algunas inquietudes y dejar las puertas abiertas para reunirnos en las próximas semanas con su equipo, el sector turístico privado y municipios representativos de la provincia. Es la apertura que necesitamos”, explicó Garcia.

“Junto al Gobernador planteamos inquietudes sobre el desarrollo y el crecimiento de la actividad. Queremos traer una propuesta global de Chubut con todo el sector, porque Arcioni nos marcó una proyección el turismo de la provincia a largo plazo”; señaló Garcia.

En el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer la promoción internacional de Chubut como destino único de naturaleza. “Como patagónicos y chubutenses, en los últimos años hemos sido un poco relegados en materia promocional y en inversión de infraestructura turística, y tenemos que recuperar definitivamente el lugar que merecemos. No somos una provincia improvisada en turismo, contamos con todos y cada uno de los atractivos y si logramos potenciarnos de manera conjunta podemos ser líderes”, aseguró el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas.

La conectividad aérea y terrestre, y la necesidad de obras en las rutas nacionales también fueron ejes del encuentro. “Uno de los principales problemas que hemos tenido en la provincia, más allá de algunos aportes para infraestructura turística, es la conectividad. No hemos tenido eco, en conectividad terrestre estamos en una desventaja comparativa con casi todas las provincias argentinas, con las rutas nacionales N° 3, 25 y 40 en las que en cuatro años de trabajo se avanzó 1 kilómetro por año. Esto nos ha perjudicado muchísimo y fue uno de los reclamos que planteó Arcioni”, manifestó Garcia.

“Junto al Gobernador también pusimos en debate la conectividad aérea, donde realmente tenemos desventajas. De Buenos Aires a Bariloche, por ejemplo, un pasaje ronda los 14.000 pesos, y Buenos Aires a Esquel sale 40.000. También ocurre con el vuelo Cördoba-Trelew, que no funciona todo el año y se convierte en una dificultad. Y no creemos que el vuelo de Ushuaia no debe pasar directo a Buenos Aires, tiene que hacer una escala en Trelew”, completó el Ministro.