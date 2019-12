LO DIJO EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL DEL CHUBUT

El empresario Celso Pontet, presidente de la Unión Industrial del Chubut, dijo que considera que hoy “se está más cerca” de la habilitación de la actividad minera en la Meseta Central de la provincia, aunque expresó su inquietud por la falta de formación de recursos humanos específicos a nivel universitario. Además, cuestionó a quienes se oponen a la actividad, ya que “no hay que oponerse por oponerse, sino que hay que fundamentar”.

¿Cómo ve el estado actual de la discusión sobre la actividad minera en la Meseta del Chubut? ¿Cree que se está más cerca de la habilitación o aún no?

Yo pienso que se está más cerca. Pero todavía no he visto que se haya abierto la discusión. Solamente he escuchado voces con intencionalidad. En el arco político cercano al gobernador, como Ricardo Sastre y demás, dicen que habilitarían la minería. Pero no hay una expresión clara por parte de Arcioni, aunque evidentemente no hay una negación como antes. Pareciera que se está más cerca, según los comentarios que me llegan por parte de gente que está en la minería. Pero hasta ahora no se abrió la discusión ni se sacó una ley. Habrá que esperar si sale la zonificación, y luego falta la discusión sobre qué se autoriza y qué no. Y lo que más falta es que tendríamos que estar preparando a la gente para la actividad, y tampoco en esto el Gobierno ha puesto nada. Ya debería haber algún convenio con la Universidad de la Patagonia para que se habilite una carrera sobre minería. Porque después algunos van a decir que no se toma gente local, o simplemente para ser peones. Debería haber gente formada para los cargos jerárquicos.

Usted ha estado recientemente en la Meseta. ¿Cómo analiza la posición de la población de la zona sobre la actividad?

Yo estuve en la Meseta y estuve hablando con la gente, con candidatos a intendentes y demás. Ellos necesitan la minería porque está despoblándose la Meseta, no tienen fuentes de ingresos, hay problemas de sequía, hay menos producción lanar. Por eso para ellos sería una muy buena solución. Es mucho lo que genera la minería a nivel local de trabajo. Por eso están esperándolo. Por supuesto hay antimineros. También hay gente que sigue a un Pai. Es decir que siempre hay gente que sin haber estudiado algo, los convencen igual. Pero la mayoría de la gente quiere la minería porque es una fuente de trabajo, una salida laboral, y generación de oportunidades, de riqueza para la gente.

¿Por qué piensa que hay gente de otras zonas, como el Valle, que va a manifestarse a la Meseta contra la actividad?

El Gobierno también debiera ver quiénes están en contra. Si tienen algún puesto público, que los destinen a la Meseta para ver cómo se vive allá, cómo es la realidad. No hay que oponerse por oponerse. Hay que fundamentar. Y las fundamentaciones que yo escucho son siempre sin base jurídica, ni técnica, ni profesional. Solo dicen “no a la minería porque contamina, no a la mina porque nos vamos a quedar sin agua”. El agua subterránea de la vertiente de Sacanana está muy profunda y el agua que no se utiliza va a parar al mar. Pero como sea, no hay por qué contaminar el agua. Simplemente sería una extracción de agua. ¿Se puede contaminar la napa freática en la Meseta? No hay prácticamente napa.

¿Por qué se menciona al Río Chubut cuando se habla de este tema?

Pueden mencionar si quieren hasta el Río Negro. Con la tecnología que hay hoy, no habría problemas si se hacen las cosas bien. El problema es que si seguimos así, si la Provincia está endeudada y no tiene recursos, se va a terminar aceptando cualquier propuesta y esto no debería ser así.

Esta semana, el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina dijo que es necesario llamar a las universidades para los controles, ¿está de acuerdo?

Me parece que sí, es correcto. Creo que tiene que estar la universidad, siempre y cuando no está politizada y termine siendo un grupo de universitarios. Las universidades están en condiciones de asesorar técnicamente. Por eso digo que una Licenciatura en Minería debería existir en Chubut para el futuro, porque la minería va a ser un hecho. El problema es el tiempo que perdemos, el atraso del país, de la gente del interior que se va a las ciudades, que además tienen desocupación. Y no estamos generando ninguna respuesta. Salvo el empleo público, lo demás no ha crecido.

Como empresario, ¿qué expectativas reales tiene sobre el desarrollo minero? ¿Qué tipo de productos o servicios desde el Valle se podrían proveer?

Nosotros como empresarios estamos en condiciones de proveer asistencia a la minería, puede ser en cuanto a alquiler de grúas, personal en la parte de soldadura metalmecánica y demás. Pero no tenemos gente capacitada en minería, en selección o extracción de minerales, porque no hay formación. Pero hasta que comienza la explotación real, lleva dos años de infraestructura donde se pueden proveer servicios.