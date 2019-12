LA ORDENANZA QUE PROHIBE LA COMERCIALIZACIÓN PREVÉ SANCIONES

Desde la Subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn adelantaron que profundizarán los operativos de control e investigación sobre aquellas plataformas digitales donde, en fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo, suele abundar la oferta de pirotecnia, así como también de otros productos que no ofrecen garantías respecto de su higiene, como ocurre con los alimentos.

En el caso de la pirotecnia, tanto su comercialización como su uso están prohibidos por ordenanza en todo el ejido madrynense, a excepción de los que son utilizados para festividades y eventos públicos, con la debida autorización y control por parte de personal bomberil y otras áreas.

Ahora, buscarán articular acciones también con la Justicia, dado que en los casos en los que se determine el lugar físico donde se ofrezcan productos de pirotecnia, el Municipio podría solicitar la requisa vía requerimiento judicial, con el objetivo de incautar dicha mercadería.

Contra el uso y la venta

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana municipal, Luis Báez, explicó en diálogo con medios de prensa que “es sabido que se promociona a través de las redes sociales, o bien se venden en viviendas particulares, este tipo de productos que tiene su punto crítico, ya que provocan daños en las personas”.

En el caso de las comidas, no suele haber garantías de controles bromatológicos, mientras que la pirotecnia está prohibida por ordenanza.

En esta línea, el funcionario, que fue ratificado en su cargo para el nuevo gabinete local, adelantó que “determinando el lugar donde se vende este tipo de productos, nosotros pediremos la orden de allanamiento correspondiente para el respectivo secuestro”.

Investigación y allanamiento

Por otra parte, sostuvo que ante la promoción y la venta de este tipo de productos a través de plataformas digitales, específicamente redes sociales, “se hará una investigación previa, presentando los resultados al Tribunal de Faltas y ahí se pedirá la orden de allanamiento”.

En cuanto a la pirotecnia, su comercialización será sancionada según la normativa vigente, así como también su uso, “porque está vigente la Ordenanza municipal, por ello se hará uso de la misma”.

En cuanto a la posibilidad de que algunas personas pudieran adquirir pirotecnia en otras localidades donde sí está permitida su venta, y luego utilizarlas a nivel local, Báez remarcó que “conjuntamente con el área de Inspecciones Municipales, si bien con autoridades policiales lo hemos charlado, esta semana se concretará una reunión para establecer mayores controles en los puestos de acceso, y también en la Terminal (de Ómnibus) con el uso del escáner”.

Venta digital

Usualmente, la mayor problemática radica en grupos públicos de compraventa, donde suelen ofrecerse productos de todo tipo, muchos de ellos sin los controles o la reglamentación de rigor que se exige para poder comercializarse.

Por estos días, con la proliferación de espacios como el “Marketplace” de Facebook, donde usuarios pueden ofrecer bienes y servicios de manera particular, la presencia de publicaciones sobre artefactos de pirotecnia no se hizo esperar, y ya comenzaron a verse las primeras ofertas; algunas de ellas, disimuladas bajo categorías como “literatura, cine y música” para evitar ser fácilmente rastreadas.

Otras publicaciones pertenecen a localidades aledañas donde la comercialización de este tipo de productos no está prohibida; sin embargo, ello no evitaría que la mercadería pueda ser adquirida allí y luego revendida o utilizada en la ciudad del Golfo, donde hace años se vienen impulsando campañas contra el uso de pirotecnia por su impacto en la salud de animales domésticos y personas con distintas patologías, entre ellas el trastorno del espectro autista.