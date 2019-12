ADMITEN QUE HACE AÑOS CARECE DE MANTENIMIENTO

La Escuela de Nivel Inicial Primario N°20 “Ricardo Berwyn” de Rawson será ampliada y refaccionada, luego de que se firmará este viernes en Casa de Gobierno el contrato de obra entre el municipio capitalino, el Gobierno del Chubut, y la empresa Conobras S.A. “Son trabajos que se esperan hace meses”, indicó el intendente capitalino Damián Biss, al intervenir en el acto de rúbrica efectuado en Sala de Situación; oportunidad en la que agradeció el acompañamiento permanente del Ejecutivo chubutense en búsqueda de un objetivo: “Mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

El contrato de amplitud y refacción del colegio primario se firmó con Conobras S.A por un monto de 12.383.652,64 pesos. Los trabajos en el establecimiento educativo comenzarán a principios de enero, según adelantó el gobernador Mariano Arcioni.

Después de la rúbrica, Biss subrayó que “es un día importante para la comunidad educativa y el municipio de Rawson, por lo que refiere la obra”, más allá de “debates que generó” hacia el interior de la ciudad. “Este tipo de soluciones -expuso el responsable del Ejecutivo local-, debemos remarcarlo porque todos comprendemos que estamos transitando un contexto difícil en todos los niveles del Estado, y que a pesar que esas dificultades existen, se dan respuestas”.

El intendente destacó el acompañamiento del Gobierno provincial al comprometer que “seguiremos trabajando juntos, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida a todos los vecinos de la ciudad”.

Al hablar en el acto, el gobernador reconoció que a la Escuela 20 de Rawson “hace años que no se le hace mantenimiento, pero encontramos una solución, y la obra iniciará el 6 de enero. Será en forma inmediata, no es que firmamos y no lo vamos a concretar”.

En esta línea, apuntó que “tenemos la sinceridad y la honestidad de mirarnos a los ojos y decirle a cada uno la verdad de las cosas. Somos responsables, tal vez, de muchos años de desidia, pero podemos solucionar los problemas. Y si bien atravesamos un escenario difícil, estamos cumpliendo con las obligaciones”.

Al concluir, el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, pidió disculpas a la directora del colegio 20 “por la demora en las refacciones, pero en esta nueva etapa el gobernador nos indicó que empecemos cambiemos algunas cuestiones del Estado, es decir, que seamos más eficientes, rápidos y que las soluciones a la gente lleguen de una forma más directa”.