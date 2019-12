CONFIRMARON QUE HABRÁ PARO DE 24 HORAS EL JUEVES Y NUEVA RETENCIÓN EL VIERNES

A principios de esta semana tuvo lugar una nueva asamblea de trabajadores y trabajadoras de la Salud, en las inmediaciones del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola”, en la que finalmente resolvieron que el miércoles se realizará una retención de servicios y, posteriormente, un paro por veinticuatro horas, en el marco del “plan de lucha” que llevan adelante los empleados del sistema público provincial, relativo a las condiciones edilicias de los establecimientos sanitarios, entre ellos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), los pases a planta pendientes y los acuerdos salariales y paritarios homologados durante el año pasado y el año en curso, entre otras cuestiones.

También se conoció que autoridades gremiales y trabajadores de la Salud fueron citados el martes a las 18 horas en la Casa de Gobierno para reunirse con funcionarios de la cartera sanitaria, a fines de abordar la situación y los pedidos; no obstante, ello no obstaculizaría la medida que llevarán adelante durante el resto de la semana.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que nuclea a los empleados públicos de los centros sanitarios de Puerto Madryn, confirmaron que la provisión de insumos, que era otro de los reclamos históricos ante Nación, finalmente no presenta inconvenientes y que actualmente cuentan con las vacunas que comprende el Calendario Nacional de Vacunación, por lo que ahora aguardan respuestas respecto del pago de los acuerdos salariales homologados, horas guardia y las dos cláusulas gatillo.

Paro y vuelta a la retención

De este modo, sobre las primeras horas del pasado lunes, los trabajadores que prestan funciones en el nosocomio local realizaron la tradicional asamblea, donde decidieron que continuarán con las medidas de fuerza; la iniciativa comprenderá la continuación de la retención de servicios que hasta entonces se venía realizando, con afectación a la mayoría de las prestaciones pero manteniendo la guardia para casos de urgencia y emergencia.

También, anticiparon que el jueves tendrá lugar un paro por veinticuatro horas, como profundización de la medida.

Asimismo, el viernes retomarán la retención de servicios y el estado de “movilización y asamblea permanente.

Seguirán atendiendo urgencias

Por otra parte, desde el grupo de trabajadores y trabajadoras del centro sanitario adelantaron que este mismo jueves, día del paro, o bien la semana próxima, realizarán una nueva asamblea en la que se deliberará respecto de la continuidad de las medidas de fuerza.

Mientras tanto, las instalaciones del Hospital Zonal permanecerán abiertas al público, con la tradicional merma en la asistencia producto de la retención, aunque seguirá funcionando la Guardia para atender pacientes con casos de emergencia y urgencia.

Al pedido de los empleados del sistema sanitario se suman el incumplimiento en el pago de dos cláusulas gatillo, el pago por “zona desfavorable” y varias recategorizaciones.

En el caso de las retenciones, las mismas serán de dos horas de duración y con límite de tres por turno, y “quedará gente que se movilizará y otros compañeros que seguirán atendiendo, mientras que lo mismo ocurrirá el jueves durante el paro”, indicaron desde ATE.

Con insumos

Otra cuestión no menor tiene que ver con los insumos de los que dispone, en este caso, el Área Programática Norte y que son girados al Hospital y los distintos CAPS para su utilización.

Desde el gremio confirmaron que, por estos días, cuentan con las vacunas necesarias para llevar adelante las campañas enmarcadas en el Calendario Nacional; también, se mostraron expectantes por la propuesta que harían desde el Gobierno Provincial, donde el objetivo será que “mínimamente, se abonen las dos cláusulas gatillo y los pendientes de ‘horas guardia’, entre otras cosas”, de acuerdo a lo vertido por referentes del espacio sindical.

Dudas por el aguinaldo

Autoridades gremiales cursaron una nota al delegado de la Secretaría de Trabajo Provincial en Puerto Madryn, Nicolás Zárate, en la que especificaron los distintos pendientes ante la cartera sanitaria, entre ellos “incumplimiento de acuerdos firmados”, “no se abonó la cláusula gatillo del mes de julio, agosto y septiembre correspondiente al segundo trimestre del corriente año”, “incumplimiento en el mes de octubre del pago de la cláusula gatillo del tercer trimestre”, “incumplimiento del pago de la diferencia de zona y antigüedad de los meses julio, agosto y octubre”, “rechazo al pago escalonado” y, por último, “incertidumbre en la fecha del pago del aguinaldo”.