“HAY QUE RECUPERAR LA POLÍTICA COMO HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD”, DIJO

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió a los beneficiarios del Programa Municipal “Volver a Empezar” y evaluó junto a la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lucila González, el impacto social que ha generado en la comunidad madrynense.

En tal contexto, manifestó su especial interés en profundizar las políticas públicas que signifiquen una mayor inclusión social.

El programa se fundó el 1 de julio de 2016 con el objetivo de fortalecer la atención de personas en situación de calle o vulnerabilidad compleja, construyendo y garantizando un piso de protección básica. Tiene como eje principal la atención integral de las situaciones, trabajando de forma articulada y unificando recursos con las demás áreas del Ejecutivo municipal, ubicando a la persona, sus necesidades y sus derechos en el centro de la gestión.

Medidas y resultados

Al respecto, Gustavo Sastre explicó: “Todos los días trabajamos con la premisa de recuperar la política como herramienta de transformación de realidades, ‘Volver a Empezar’ es un programa que aborda la inclusión con acciones que apuntan a reparar las desigualdades sociales construyendo inclusión social. Cuando las buenas medidas son sostenidas en el tiempo, se puede celebrar sobre los resultados que hoy hemos alcanzado”.

Reinserción social

“Se ha logrado con compromiso y convicción generar acciones que empoderaron y empoderan a quienes son recibidos en el programa y buscan su reinserción social apuntando a la reparación de los vínculos familiares y al acompañamiento por parte de los equipos técnicos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Desde nuestra gestión vamos a seguir profundizando todas las medidas que le mejoren la vida a la gente”, señaló el Intenndente.

Comarca “sin regionalismos”

Por otra parte, tomando al turismo como principal promotor de la economía regional, el Jefe Municipal llamó a la dirigencia a trabajar por una comarca sin localismos. Al ser consultado en una entrevista radial sobre el pedido de nuevas frecuencias aéreas para la ciudad de Puerto Madryn y tras declaraciones de un empresario hotelero de Trelew fue generaron polémica, sostuvo que no se busca quitar vuelos a la ciudad del Valle, sino de sumar vuelos para la región: “Cuando leía las declaraciones me sorprendí, no podía creer que una persona presidiendo una institución pudiera decir las cosas que dijo. Desde un primer momento, dije que me iba a ocupar de la situación que genera en nuestra ciudad la crisis que hoy está atravesando Andes Líneas Aéreas. Puerto Madryn no puede darse el lujo de perder la conectividad aérea”, señaló Sastre.

“Agregar, no quitar”

En la misma línea, expuso que “debemos salir a gestionar un vuelo diario más, el cual podría ser Aerolíneas Argentinas, pero en la más remota idea se me puede haber cruzado jamás que Trelew deje de tener un vuelo para que le den a Puerto Madryn”, sumando a ello que “mi visión pasa por el crecimiento comarcal, pasa por tratar de agregar y no de quitar; es ilógico pensar que vamos a estar pretendiendo que le vaya mal a una ciudad vecina, nuestra visión es muchísimo más amplia y va más allá de las fronteras de Puerto Madryn porque tener más vuelos significa, nada más y nada menos, que atraer más turismo a toda la región”.

Pensar en grande

En otro orden, Sastre valoró que “tenemos un aeropuerto modelo y cabecera en la Comarca como lo es el de Trelew, al que además debemos seguir fortaleciendo” y remarcó que “voy a ser el primero en acompañar a Adrián Maderna para que su ciudad siga teniendo un crecimiento sostenido como lo viene teniendo hasta ahora, para que sea en gran parte la base de llegada de todos los turistas a nuestra región; pero eso no quita que Puerto Madryn pueda tener uno o dos o cinco vuelos diarios, porque eso se traduce en mayor turismo en nuestra región”.

Finalmente, el Jefe Comunal lamentó “encontrarse con dirigentes que piensan tan en chiquito, estas actitudes solo demuestran que están más preocupados por sus cuestiones personales que por ver crecer nuestra región”, concluyendo que “estamos en tiempos en que hay que hacer a un costado los regionalismos y estas reacciones son solo prácticas de la vieja política y de la vieja dirigencia que no deja trabajar como se debe”.