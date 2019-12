EL INTENDENTE RECLAMA QUE SE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LA AUTOVÍA INICIADA EN 2007

El Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se pronunció respecto de las versiones que indican una eventual suspensión de la obra de la Doble Trocha, luego de que trascendiera que la empresa a cargo, Sapag S.A., retiraría las máquinas por los atrasos en los pagos de las certificaciones de obra por parte de Vialidad Nacional.

En este sentido, el Jefe Municipal aseguró que “debemos hacernos escuchar” y pidió que los responsables se hagan cargo de la situación, en el marco de una obra que ya lleva casi una década, varias licitaciones y adjudicaciones, y que todavía no ha llegado a concretarse en su totalidad; y donde todavía siguen habiendo accidentes automovilísticos producto del estado de la ruta que une a las localidades de Puerto Madryn y Trelew.

Son frecuentes los despistes en el tramo de poco más de sesenta kilómetros que conduce de una ciudad a la otra; incluso, en las últimas semanas, se han dado varios vuelcos en el acceso sur a la ciudad del Golfo, donde el camino alternativo de ripio supone un riesgo para los conductores, principalmente por la noche, donde la iluminación es escasa y donde el sector resulta peligroso para aquellos automovilistas que no conocen la ruta, o bien que la transitan por primera vez.

“Que no nos quite más vidas”

Sobre esto último, Sastre planteó que “debemos hacernos escuchar, la verdad, es preocupante y no solamente porque no se finaliza la obra, sino también por la cantidad de accidentes que nos está dando esa situación de cómo se encuentra la ruta”.

En la misma línea, aseguró que la continuidad de las tareas debe ser asegurada por autoridades nacionales, a partir del recambio de Gobierno, sumando a ello que “es una de las prioridades que tenemos para que el Gobierno Nacional se haga cargo rápidamente y podamos solucionar este tema, para que no nos quite más vidas”.

“Es una vergüenza”

Asimismo, señaló que “todas las semanas se está esperando que suceda un accidente, que suceda un hecho trágico como vienen ocurriendo en los últimos tiempos” y criticó “que nadie se haga responsable de una obra que hace años nos tiene a todos paralizados con este tramo entre Puerto Madryn y Trelew”.

El Intendente calificó como “totalmente lamentable” el hecho de que “vemos que en otros sectores se hacen kilómetros y kilómetros de rutas”, mientras que “nosotros nos tenemos que hacer escuchar, es una vergüenza, no solamente porque no se termina la obra, sino porque otra vez se habían olvidado de la Patagonia”.

Tensiones de todos los lados

La obra de la Autovía que une a la ciudad del Golfo con la localidad del Valle atravesó varios sobresaltos en los últimos tiempos, donde las responsabilidades de las demoras fueron endilgadas tanto a las empresas que intervinieron en los trabajos como así también, al anterior Gobierno Nacional; sumándose, incluso, a otra serie de obras pendientes para la provincia y que no fueron concretadas, lo que generó tensiones entre varios sectores, entre ellos el Municipio, el Gobierno Provincial y hasta la Administración Portuaria Puerto Madryn (APPM), en este caso, por la concreción del Sitio 2, que terminó siendo financiada por la propia entidad y la administración provincial.

El puente de Arroyo Verde

Además, otra obra en carpeta es la reconstrucción del puente de Arroyo Verde, el cual fue destruido por un temporal en 2014 y que tuvo una licitación impulsada por Vialidad Nacional, la cual fracasó, adjudicándola a una empresa de la zona, que finalmente por una cuestión de costos no siguió con los trabajos; en este sentido, fue el Gobierno Nacional que culminó en diciembre el que consideró que no se trataba de una obra prioritaria, por lo que el puente permanece rellenado con ripio y constituyéndose como un riesgo para la transitabilidad en dicha zona.