LA POSIBILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN, NO FUE DESCARTADA POR EL INTENDENTE

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, solicitó un informe detallado a Servicoop “respecto de algunas cuestiones que me interesa conocer, más allá de los informes técnicos”, dijo en clara alusión a la situación económico financieras y de administración, y cuestionó la “falta de seriedad, porque en menos de nueve meses hubo tres cambios de presidente”.

“Es una falta de respeto que estén jugando con la directiva de la Cooperativa, no es un cargo para estar jugando y prestárselo un mes a uno, un mes a otro; cuando tienen ganas se van a la casa o trabajan desde otro sector, y después son presidentes, las cosas no son así”, remarcó el Intendente.

Sastre reconoció que evaluará la posibilidad de vetar la suspensión de los aumentos, lo cual estaría supeditado al análisis del impacto en el servicio, entendiendo que “indudablemente tampoco ha hecho mucha falta porque tenían la oportunidad desde noviembre, no se había volcado el aumento a la tarifa y es un tema que realmente me preocupa, me voy a ocupar y mucho con respecto al tema de Servicoop”, indicó.

Servicoop bajo la lupa

Sastre afirmó “los concejales tienen total libertad para trabajar, de hecho el proyecto lo presentó un edil del Frente Patriótico, haciendo caso a lo que ha solicitado el Presidente de los argentinos; veremos, indudablemente tampoco ha hecho mucha falta porque tenían la oportunidad desde noviembre, no se había volcado el aumento a la tarifa y es un tema que realmente me preocupa, me voy a ocupar y mucho con respecto al tema de Servicoop”.

En ese contexto señaló que “en mi opinión particular, creo que no se están haciendo las cosas con la seriedad que ameritan. No puede ser que en una institución tan importante como lo es la Cooperativa, en nueve meses hayan pasado tres presidentes. Me parece que es muy poco serio para la imagen de una entidad tan importante como lo es la de servicios públicos”.

En lo relativo al aumento tarifario y otros asuntos ligados a la Cooperativa, el Intendente advirtió que “somos el Poder Concedente, trabajaremos y si vemos que la situación, como se está comentando, no es la que debe ser, tomaremos cartas en el asunto, pediremos los informes que sean necesarios y ‘veremos’”.

“Hay que marcar un sesgo de seriedad en la conducción de Servicoop. Particularmente, pienso que es una falta de respeto que estén jugando con la directiva de la Cooperativa, en tan poco tiempo pasaron tres presidentes y no es un cargo para estar jugando y prestárselo un mes a uno, un mes a otro; cuando tienen ganas se van a la casa o trabajan desde otro sector, y después son presidentes, las cosas no son así”, señaló.

Informe de gestión

La posibilidad de una intervención, no fue descartada por Sastre, al señalar, “los comentarios muchas veces pareciera que no son los mejores, ya hemos hecho un pedido de informe de un representante municipal, con quien he charlado telefónicamente el jueves y solicitado”, explicó, para agregar “además de los informes periódicos, he pedido uno sobre algunas cuestiones que a mí me interesa ver”.

Un aspecto sobre el que hizo hincapié el Intendente, es “que se trabaje seriamente en un plan para establecer la normalización de la Cooperativa, porque muchas veces se termina viendo que no se paga a Cammesa o la AFIP, pero que se puede pagar el sueldo; creo que hay que dar un orden de prioridades, no hay ningún tipo de dudas de que la situación es crítica para todas las cooperativas de la provincia, pero me parece que hay que tener un plan de manejo y trabajo de la cooperativa que hoy nadie sabe cuál es”.

“El Municipio que yo conduzco es de los vecinos”

El intendente Gustavo Sastre compartió este viernes un almuerzo con el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Mateo Suárez, y trabajadores del sector.

En la oportunidad, el Intendente afirmó que “acá tienen un tipo que siempre va estar dispuesto a jugar codo a codo. Porque en la vida, antes que nada, hay que ser agradecido. Y yo sé lo que cada uno de ustedes puso para que pudiéramos lograr en la ciudad nuestra primer intendencia”, indicó.

El encuentro se realizó en un predio colmado por poco más de mil trabajadores. Sastre y Suárez dialogaron sobre diversos proyectos que hacen al sector, y que fortalecerán la mano de obra de la construcción local, con puestos de trabajo que irán de la mano del desarrollo urbano proyectado para 2020.

“El Municipio que yo conduzco es de los vecinos, y tiene las puertas completamente abiertas para todos aquellos que estén dispuestos a sumar por el beneficio común que tenemos, y que es el crecimiento de Madryn. Otros hicieron que esta ciudad sea ‘la más linda’, y nosotros no solo profundizaremos esto, sino que la haremos ‘la mejor’ para orgullo de cada madrynense”, cerró Gustavo Sastre.