LA MEDIDA ALCANZA A LA ELÉCTRICIDAD Y EL GAS

Ayer el Gobierno Nacional presentó finalmente el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el cual prevé, entre otras cosas, el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020, al mismo tiempo que interviene los Entes reguladores.

Las modificaciones están contempladas en el Título III del texto, denominado como “Sistema Energético”. Allí, puntualmente en el artículo 5, se establece el mantenimiento por 180 días de las “tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal” actuales y faculta al Gobierno nacional a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” para fijar los nuevos valores de los servicios públicos.

La renegociación de los contratos con las eléctricas y gasíferas buscará “propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.

Vale recordar que el presidente Alberto Fernández había adelantado que “las tarifas no se van a aumentar” y, tal como anunció en la campaña, señaló que se va a “terminar con la dolarización”. El mandatario dijo que los aumentos de tarifas diferidos por Mauricio Macri están suspendido por que el ex presidente los postergó para después de las elecciones. “Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar”, subrayó.

Fernández aclaró que la revisión de los contratos servirá para analizar “el sentido” de las tarifas. “A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó.

Por otra parte, el artículo 6 del Título III denominado “Sistema Energético” de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incluye la intervención “administrativa” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por un año.