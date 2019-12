AFIRMAN QUE EL AUMENTO DE ENERO SE APLICARÁ EN CASO DE NO HABER SUBSIDIOS

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara que no habrá aumento en las tarifas de electricidad y gas hasta dentro de seis meses, desde la Cooperativa de Puerto Madryn confirmaron que esperan precisiones respecto del alcance que tendrá dicho congelamiento, y si se diferenciará la situación de las empresas privadas como por ejemplo Edenor y Edesur, en Buenos Aires, del sistema de cooperativas que funciona en la provincia de Chubut, el cual no cuenta con subsidios nacionales desde 2018 y “mantiene tarifas de mayo de 2017”, según explicó el vicepresidente de Servicoop, Leslie Roberts.

También, desde la entidad anticiparon que aguardan un eventual plan de acción para auxiliar a las cooperativas, teniendo en cuenta la importante deuda que se generó en el último año con la distribuidora Cammesa, que ya judicializó varios de los conflictos con entidades provinciales.

En este sentido, adelantaron desde la Cooperativa que el incremento actualmente suspendido hasta enero, finalmente podría aplicarse en caso de no restablecerse el sistema de subsidios, teniendo en cuenta el atraso tarifario y el hecho de que, en caso de no implementarse, podría verse afectada la operatividad de los servicios.

Auxilio nacional

Al respecto, Roberts explicó que “Servicoop está tan a la expectativa de las medidas nacionales como todos los vecinos de Madryn, y en el caso de que el Gobierno lance un plan que restablezca subsidios a la Cooperativa, como había hasta el 31 de diciembre de 2018, obviamente eso será reflejado automáticamente en la factura que reciben los madrynenses”.

Sin embargo, “hasta que ese auxilio de Nación no llegue, no podemos retrotraer el aumento tarifario, porque estaría en riesgo la operatividad de Servicoop”.

Dudas sobre “qué” se congelará

Asimismo, el vicepresidente de la cooperativa de servicios públicos precisó que, hasta el momento, no ha quedado claro si el congelamiento tarifario anunciado por Alberto Fernández comprende el propio congelamiento del precio mayorista de la energía en Argentina, o bien “la tarifa final que pagan los usuarios”.

El primer escenario implicaría “cortar de raíz el problema, que es el aumento desmedido del precio de la energía mayorista”, señaló Roberts, agregando que en segunda instancia, se encuentra una larga lista de proveedores con diferentes características.

Atraso tarifario

Un ejemplo de ello es el caso de Buenos Aires, donde el flamante gobernador Axel Kiciloff se hizo eco del congelamiento tarifario y “está refiriéndose a grandes distribuidoras privadas, que tienen la tarifa totalmente actualizada y poseen una alta tasa de rentabilidad”, como Edenor y Edesur, “mientras que Servicoop tiene tarifas atrasadas a mayo de 2017, cero subsidios y no tiene ganancia por ser una cooperativa”.

Por ende, la expectativa está ahora centrada en conocer mayores definiciones respecto de la medida que establecería un congelamiento hasta el mes de junio, y si se diferenciará a las empresas privadas de las cooperativas.

El agua, excluida

El “congelamiento” anunciado por Nación figura en el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y se refiere al sistema energético. La iniciativa señala que las tarifas de electricidad bajo jurisdicción nacional, es decir, de las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y del gas en todo el país se mantendrán sin modificaciones o alzas por un período de 180 días, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional renegociará la revisión tarifaria integral durante ese lapso.

Al mismo tiempo, Nación interviene los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) por el término de un año, manteniendo al primero ENRE la competencia de regular a Edenor y Edesur, en Buenos Aires.

Además, la mesa de negociación con las provincias definirá qué pasará con las tarifas eléctricas en esos distritos; en el caso de Chubut, las cooperativas podrían tener un capítulo aparte, sin mencionar que el proyecto no hace alusión a las tarifas del servicio de agua, uno de los ítems que incluye la factura de Servicoop.