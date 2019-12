ASEGURAN QUE ESTÁ AVALADA POR LA NORMA VIGENTE

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Madryn se refirieron a cuestiones relativas a la facturación y explicaron que “Servicoop, como concesionario del servicio de energía, agua y cloacas, al momento de facturar debe atenerse a la legislación vigente”, agregando que “al día de la fecha, la única legislación vigente es la Ordenanza 11.184, por la cual se brindó el aumento de la tarifa que estaba congelada desde 2017”.

Asimismo, recordaron que “el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó un incremento tarifario del 35 por ciento dividido en dos tramos, hace casi dos meses, por medio de la la Ordenanza 11.184” y que “la misma, fue promulgada por el ex intendente Ricardo Sastre y es la que se encuentra vigente al día de hoy y que avala legalmente la última facturación emitida por Servicoop”.

Sin promulgar

Por otro lado, consignaron desde la Cooperativa que “la flamante conformación del Concejo Deliberante, en la sesión del 19 de diciembre aprobó la ordenanza 11.257 que anula dichos incrementos, pero al día de hoy, no fue promulgada por el intendente Gustavo Sastre, por lo cual no está vigente” y que, en el caso que el intendente promulgue la Ordenanza 11.257 “y sea publicada en el Boletín Oficial, Servicoop facturará el próximo período de acuerdo a la nueva legislación”.

Finalmente, plantearon que “en referencia al congelamiento tarifario por 180 días ordenado por nuestro presidente Alberto Fernández a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, cabe aclarar que, en el ámbito energético, la misma solo alcanza a empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires con jurisdicción federal y no a las distribuidoras del interior del país como lo es Servicoop”.