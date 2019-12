ANTE EL AIRADO RECLAMO DE LOS COMERCIANTES DE LUGAR

La Municipalidad de Trelew confirmó que se ha decidido suspender la instalación de la Peatonal, que funcionaba cada sábado entre las 18 y las 0 en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y San Martín.

La decisión la dio a conocer la directora de Turismo, Mónica Montes Roberts, quien confirmó la recepción de una nota firmada por 10 comerciantes de esa calle, “pidiendo que la peatonal no se lleve adelante”.

El espacio había sido pensado para permitir a comerciantes del lugar, muchos de ellos del rubro gastronómico, mostrar sus productos con variedad de comidas y bebidas, incluyendo la realización de espectáculos al aire libre coordinados por el área de Cultura.

“Había sido una propuesta presentada por varios de nuestros empresarios gastronómicos que nos parecía interesante llevar adelante como un acción distinta para la ciudad. Nos parecía que era innovador y acompañamos a pedido del Intendente como cada vez que hay una iniciativa del sector privado”, indicó Montes Roberts.

Sin embargo, la funcionaria municipal reconoció que “había una gran parte del sector que no opinaba de la misma manera”.

Montes Roberts aclaró que se trata de una “suspensión” porque hay “otros comerciantes del centro de la ciudad que solicitaron llevar adelante algunas de estas ideas”.

“Vamos a dejar pasar las fiestas y nos vamos a reunir con los comerciantes y empresarios que si tienen ganas de que Trelew de un paso más, para innovar y generar opciones diferentes para la comunidad y no solo para los turistas”, finalizó.