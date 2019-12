EL MUNICIPIO REPUDIÓ ACCIONES DE VIOLENCIA E INSTÓ A MANTENER EL DIÁLOGO

Un grupo de trabajadores de la UOCRA se acercó al Municipio y se manifestó frente a las instalaciones del Palacio Municipal, donde además pidió hacer entrega de un petitorio al propio intendente Adrián Maderna, poniendo en conocimiento al jefe comunal sobre la necesidad de generación de fuentes de empleo en la ciudad.

Casi en simultáneo se manifestó un grupo de personas del mismo sector frente al Concejo Deliberante, haciendo entrega también de un petitorio de similares características al presidente de la casa legislativa de la ciudad.

Allí, se produjeron algunos incidentes tras arrojar pirotecnia en el ingreso al recinto, que afectó la integridad física de un reportero gráfico de un medio de la zona, algo que fue repudiado desde el municipio local y el Concejo Deliberante, postergando la sesión que debía realizarse en horas de la mañana.

Asimismo, otro grupo de personas de distintas agrupaciones se dieron cita frente al Palacio Municipal, donde solicitaron la presencia de responsables del área social, en reclamo de alimentos y cajas navideñas.

Sobre este particular se refirió Héctor Castillo, actual concejal, pero que venía desempeñándose como Secretario de Desarrollo Social del municipio y tras la licencia aprobada por la tarde vuelve al Ejecutivo. “Puntualmente yo estaba en el Concejo Deliberando si se hacía o no la sesión, y me informaron que había un grupo manifestándose frente al municipio. Ni bien me pude desocupar fui para dialogar con los manifestantes. A pesar de que fue una charla intensa por momentos, pidieron cajas navideñas, carnes, pollo y alimentos, llegamos a un acuerdo después de un rato y se disipó la manifestación”, señaló Castillo, quien también se refirió a los acontecimientos que se registraron en el Concejo Deliberante, señalando su repudio ante cualquier hecho de violencia e instando siempre al diálogo.