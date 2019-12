FORMAN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN “BARRIOS DE PIE”

Recientemente, la organización Barrios de Pie Puerto Madryn se había declarado en “estado de alerta y movilización”, tras no haber obtenido respuesta al pedido de que un centenar de familias incluidas dentro de la denominada Mesa de la Economía Popular pudieran acceder a una serie de becas para sectores de escasos recursos, de cara a fin de año.

Finalmente, y tras una serie de gestiones, la solicitud se concretó y las familias nucleadas dentro de la organización social podrán “paliar la difícil situación económica que están atravesando”, según indicaron desde la agrupación.

Si bien desde Barrios de Pie adujeron que la movilización sería un último recurso, también plantearon que buscaban “una respuesta al compromiso asumido por los funcionarios provinciales”.

Se trata de una serie de subsidios con una contraprestación en lo laboral, que totalizarían aproximadamente 176 becas de poco más de 7 mil pesos cada una, a distribuir en un centenar de familias locales, enmarcadas en un acuerdo para realizar distintas tareas que serán controladas por el Municipio.

Alternativas laborales

Días atrás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), un desprendimiento de la Confederación homónima (CTEP).

Con la participación de delegados de distintas provincias, en palabras del Secretario General de la nueva entidad, Esteban Castro, “fuimos capaces de crear nuevas formas de trabajo y de eso vivimos muchos años; si fuimos capaces de salir de ese infierno, como no vamos a poner de pie este país con esta unidad de los Movimientos Populares”.

Quiénes integran la Mesa

Desde Barrios de Pie Puerto Madryn explicaron que el objetivo era acceder a una serie de becas enmarcadas en un programa provincial a cargo de la Secretaría de Trabajo, las cuales implican una contraprestación en lo laboral, y que se había acordado el pasado 27 de octubre, que las mismas serían destinadas a unas cien familias que dependen de cinco organizaciones sociales, nucleadas en la Mesa de la Economía Popular local; esta última está compuesta por el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán, el MID, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) conducido por Fernando Martínez en Madryn, y Barrios de Pie.

Asimismo, señalaron que en un primer momento, se intentó negociar las becas “teniendo en cuenta que estas familias no perciben ningún tipo de ayuda social desde ningún estamento”, por lo que “se propuso que se cobrara, para poder pasar las Fiestas de una manera digna, pero que a su vez se comenzara a hablar de la cuestión laboral”.

Priorizar la economía familiar

En este sentido, agregaron que “priorizamos, por sobre todas las cosas, que todo aquél que perciba una remuneración de cualquier estamento nacional, municipal o provincial tiene que trabajar como corresponde, y eso es lo que estamos terminando de acordar”, sumando a ello que “primeramente, esto se iba a efectivizar antes del 24 de diciembre, no fue así y se intentó destrabar la situación, porque es algo sumamente importante para todo aquél que no percibe ningún tipo de ayuda; hablamos de gente que ahora podrá cobrar y que, de otro modo, no tendría acceso a ningún tipo de prestación como esta”.

Cómo se distribuirán

Según información a la que accedió El Diario, el sistema de becas funciona como un esquema de subsidios que implican una contraprestación de trabajo; los fondos son bajados desde la Secretaría de Trabajo provincial al Estado Municipal, desde el cual acuerda cómo será su distribución; al mismo tiempo, el Municipio cumple el rol de contralor en verificar que se cumplan las tareas asignadas, en este caso las contraprestaciones.

Si bien no se especificó un monto, cada beca oscilaría entre los 7 mil y los 7.500 pesos, y la cantidad acordada con autoridades provinciales fue de 176 subsidios, es decir, poco más de 1.200.000 pesos a distribuir en cien familias, a un promedio de 12.300 pesos por cada una de ellas.