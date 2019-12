EL DIRIGENTE PETROLERO TRAZÓ UN BALANCE JUNTO A SUS AFILIADOS

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, llamó a los trabajadores “a seguir adelante para construir el país que queremos”, e indicó que para ello será fundamental la tarea conjunta con el nuevo Gobierno nacional y con los Estados provincial y el municipal de los cuales su Gremio se siente parte.

“Eso es lo que tenemos que entender en la política, no tengo ninguna duda de que va a costar, pero con Alberto (Fernández) vamos a encontrar un nuevo rumbo en la Argentina y en ese nuevo rumbo, con todos ustedes, el bienestar de muchos jubilados que perdieron derechos, pero también el de muchos de nuestros empleados que por ahí cobran menos de lo que deben. Lo único que les pido a todos es que nos acompañen, que sigamos trabajando y formando esta gran familia petrolera que hoy tiene peso en la provincia del Chubut, en Nación y en la ciudad”, expresó Ávila.

“Tenemos que ser solidarios”

Asimismo, recordó que en el 2019 que finaliza “ha habido temas difíciles como el de los docentes, que fue por circunstancias políticas, pero uno realmente duro fue haberme alegrado el día domingo porque había ganado Alberto Fernández y despertarme el lunes porque el país se había incendiado, porque las retenciones habían fundido la Industria Petrolera por la que habíamos trabajado todos nosotros”.

Por eso, saludó con satisfacción que “dentro de poquito vamos a empezar a reactivar las fuentes de trabajo y equipos, y eso significa más trabajadores, más compromiso, más justicia social. Creo que el Gobierno viene a cumplir y nosotros vamos a estar al lado del Gobernador en la política que necesita. Es algo necesario para la Provincia del Chubut y no podemos ser egoístas y pensar en ese sentido, sino hacerlo como siempre lo hacemos: entre compañeros, y ver qué es lo mejor para el otro”.

“Este fin de año va a ser duro, hay compañeros que todavía no encuentran trabajo. En toda familia hay algún desocupado y entre todos tenemos que ser solidarios”, planteó.

Mensaje de unidad

En la parte final de su palabra, Ávila expresó sus buenos deseos para todos por las fiestas: “que este año que viene sea mejor; nos merecemos los argentinos un mejor bienestar, queremos un país más grande, más fuerte y si a la Argentina le va bien, a los petroleros nos va a ir bien porque si se vuelve a activar la industria, el consumo, el país va a necesitar más energía, más Petróleo, más Gas”.

“Si esto es así, ahí estaremos nosotros para hacer más grande a esta Argentina, para ayudar a Vaca Muerta y ser nosotros también responsables de lo que es la energía en el país. La tendremos que pelear, por supuesto, mostrar los dientes”, añadió el líder sindicalista.

Críticas a la CGT

“Estamos terminando un año que ha sido el más difícil para los argentinos y más difícil todavía va a ser salir para el año que viene. Lamentablemente esto no lo va a sacar un Gobierno solo; esto lo tenemos que sacar entre todos y si bien todos creemos que Alberto tiene la capacidad e inteligencia para sacar el país, si no lo ayudamos nosotros es imposible que se vuelva a reconstruir, así que hay que trabajar mucho y va a haber que ser solidarios dejar los egos de costado y trabajar por el bien de la gente”, analizó.

Por último, Ávila sostuvo que “lo mejor de estos cuatro años fue haber mantenido siempre la pelea que se hizo al anterior Gobierno, porque había que pelearlo ya que cuando muchos lo hacíamos otros estaban escondidos y hoy pareciera que hay quienes recién llegan al país y no se dan cuenta de gran parte de lo que pasó. En eso somos culpables los que estábamos con relaciones políticas, donde la CGT no se puede hacer la distraída porque permitió cosas que jamás debió permitir al Gobierno anterior, lo mismo que varios legisladores que decían estar con nosotros y terminaron votando leyes que son hoy innecesarias, donde uno se da cuenta después del desastre en el que está el país, de que se hizo todo un esfuerzo para nada”.