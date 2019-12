LA INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO FUE EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 25 ENTRE TRELEW Y GAIMAN

Como ocurrió en reiteradas oportunidades hace algunos meses, un grupo de empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) realizó ayer un corte de tránsito en la Ruta Provincial Nº25. Puntualmente, la iniciativa consistió en una medida de fuerza para reclamar por la falta de pago de los retroactivos y del medio aguinaldo.

Como resultado de esto, los trabajadores del sindicato de viales concretaron la interrupción de tránsito entre las localidades de Trelew y Gaiman. Allí se observó una larga fila de automóviles y también cubiertas quemadas por los manifestantes.

Según anunciaron las autoridades del SiTraViCh, entre los reclamos en cuestión se pidió ayer por el depósito de los montos retroactivos adeudados correspondientes al mes de julio del corriente año, al mismo tiempo que se exigieron precisiones sobre el depósito del medio aguinaldo, algo que aún se le debe a todos los trabajadores de la Administración Pública de Chubut.

Posteriormente, el secretario general del SiTraViCh, Carlos Milani, se refirió a la reunión que mantuvo en la víspera en Casa de Gobierno con autoridades del Poder Ejecutivo. “Lamentable la reunión. No pueden pagar nada, ni el aguinaldo. No pueden decir hoy (por ayer) cuando van a pagar el aguinaldo”, lanzó el referente gremial.

Vale recordar que Milani había remarcado días atrás que “muchos compañeros se encuentren con que van a pasar esta Navidad con una falta importante para poder afrontar las fiestas. Alguna medida vamos a tomar porque no puede ser que el Gobierno siga con estos incumplimientos”.

Tras tomar conocimiento de la interrupción de tránsito en la Ruta Provincial Nº25, un grupo de efectivos de Gendarmería se hizo presente en el lugar minutos antes del mediodía, momento en el que se disuadió el corte de manera pacífica y también se apagó la quema de neumáticos.

Reunión cancelada

También vale recordar que para esta semana estaba prevista una reunión en Casa de Gobierno entre representantes del Poder Ejecutivo provincial y referentes de la asociación sindical en cuestión. No obstante, la presencia de funcionarios en la Legislatura para dialogar sobre el paquete de leyes que se trató ayer imposibilitó esta reunión. Al tomar conocimiento de esto, Milani ya había advertido sobre la posibilidad de llevar adelante cortes de rutas.

Ahora los viales tendrán que esperar hasta el jueves 2 de enero, fecha en la que se fijará un nuevo día para determinar la metodología a través de la cual el Gobierno de Chubut pagará la cláusula gatillo del 10% que adeuda por tres meses.