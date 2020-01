PROVINCIA NO QUIERE AFRONTAR LOS GASTOS QUE LE CORRESPONDEN POR LAS LABORES DE LOS BOMBEROS

El conflicto entre los Bomberos Voluntarios de Chubut y el Gobierno Provincial sigue en escalada, y ahora acusan que las principales autoridades de Defensa Civil desconocen los mecanismos que deberían aplicarse actualmente y fundamentan su falta de colaboración con los aportes que se hacen desde Nación.

La ley actual es sumamente clara en este aspecto y prevé que los Bomberos Voluntarios están obligados a prestar servicio dentro de la jurisdicción que abarca cada una de las ciudades, es decir dentro del ejido urbano de cada una de las localidades. Para salir fuera de jurisdicción, lo que dice la ley provincial es que deben ser convocados por la Dirección General de Defensa Civil.

En este tipo de situaciones, el Gobierno de Chubut, a través de Defensa Civil, siempre según lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente, es quien debe hacerse cargo de todos los gastos que implique la logística del trabajo realizado fuera de jurisdicción, como así también todas las eventuales roturas de equipos o vehículos.

Actualmente esto no se da de tal manera y se adeudan los montos que fueron requeridos por trabajos fuera de jurisdicción ya que durante los últimos dos años no se concretaron los reintegros correspondientes, sumado a que se siguen debiendo los subsidios a los que debió hacer frente el Gobierno Provincial durante 2018 y 2019.

Como resultado de esto, todos los cuarteles de Chubut han tomado la decisión de no trabajar fuera de las jurisdicciones que les corresponde.

Cruces entre Provincia y Bomberos

En este contexto, un tenso cruce se dio el pasado 21 de enero cuando se realizó en Puerto Madryn un nuevo homenaje por los 25 bomberos que fallecieron en el trágico incendio de 1994. En dicha oportunidad, quien representó al Ejecutivo de Chubut fue quien estaría a cargo de Defensa Civil, José Mazzei, proveniente de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego.

Vale recordar que una de las primeras intervenciones de dicho funcionario fue semanas atrás, cuando intervino en un incendio de campos en el sector de Península Valdés, quien le transmitió a los Bomberos de Puerto Pirámides que el dinero por la logística de estas labores no correspondía ser dispuesta por la Provincia, sino que hay 5 millones de pesos que la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia recibiría de Nación para atender estas situaciones, cosa que fue desmentida rotundamente por parte de las dependencias locales.

Mazzei no sólo hizo mención a esto en dicha oportunidad, sino que en el acato del 21 de enero en Puerto Madryn también insistió con la misma información. Puntualmente, en una conversación con el presidente del Consejo Nacional de Bomberos, Carlos Alfonso, sostuvo la misma postura de que la Federación de Chubut contaba con los 5 millones de pesos por este concepto.

Tras escuchar varias veces lo mismo, la máxima autoridad de Bomberos en Argentina le consultó a Mazzei le preguntó “¿De qué 5 millones me está hablando?”, según detalles del diálogo a los que pudo acceder El Diario. “Esa es una plata que reciben de Nación”, le habría contestado quien estaría a cargo de Defensa Civil. Esto fue desmentido por el titular del Consejo Nacional de Bomberos, quien le precisó que la plata que se envía desde Nación es para que las federaciones tengan para funcionamiento y capacitación de los diferentes cuarteles, pero no para atender las emergencias fuera de jurisdicción.

Desconocimiento de la ley

En este sentido, vale destacar que lo que establece la Ley Provincial IXI-16 en el inciso F de su artículo 2° es que “cuando el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección de Defensa Civil, considere necesario el apoyo del Cuerpo Activo, fuera de su respectiva jurisdicción, podrá solicitar su traslado, asumiendo la responsabilidad de los gastos que el desplazamiento implique, viáticos y todo daño y/o rotura que sufrieren los equipos, en tanto no se establezca negligencia del responsable a cargo de la comisión”.

Además, vale destacar que la plata dispuesta es para el funcionamiento de las instituciones, en todo lo que tiene que ver con la parte directiva y con las reuniones que se hacen anualmente. También hay otro porcentaje del dinero dispuesta para capacitación y que es utilizada por los cuarteles de Bomberos de toda la Provincia para realizar formaciones en conjunto.

Deuda con Puerto Madryn

Vale recordar que otro de los puntos en esta discusión refiere al pago de subsidios a los cuarteles de Bomberos de las distintas localidades provinciales ha sido motivo de permanentes reclamos por parte de las distintas asociaciones que llevan adelante la labor bomberil en Chubut.

En el caso de Puerto Madryn, según información a la que tuvo acceso El Diario, el Gobierno Provincial adeudaría montos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, en el orden de los 100 mil pesos por año, totalizando 300 mil pesos que la Asociación Bomberos Voluntarios no ha percibido desde entonces.

Asimismo, dicho esquema sería extensivo al resto de los cuarteles, que suman 27 en toda la provincia, lo que conllevaría a un saldo negativo en el sistema de bomberos provincial, con un evidente impacto en las tareas a desarrollar.