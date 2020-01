EL DIPUTADO MENNA SOSTUVO QUE PIERDEN TAMBIÉN CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES

El diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna, advierte que consumidores, contribuyentes y provincias, son los grandes perdedores por el IVA a los alimentos, más allá del acuerdo que haya hecho el Gobierno para morigerar los aumentos.

“Este 31 de enero vence la exención del IVA a los alimentos de la canasta básica y la baja de Ganancias a la cuarta categoría (salarios), dispuesta por los decretos 567/19 y 561/19. El Gobierno Nacional no prorrogó la medida, lo que constituye una suba impositiva que se suma a aumentos tributarios y nuevos impuestos, y al congelamiento de jubilaciones de la Ley de Emergencia”, señaló el diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut), a través de la red social twitter.

En ese sentido sostiene que “a su vez, Nación y provincias suspendieron el Consenso Fiscal. Así queda sin efecto la baja gradual de Ingresos Brutos comprometida en 2017”, agregó.

Menna recordó que “muchos gobernadores habían cuestionado en la Corte Suprema de Justicia la exención del IVA, y lograron una medida cautelar exprés para que Nación compense la supuesta caída de la coparticipación. Ahora que cambió el signo político del Gobierno Nacional los que plantearon ese juicio (por ejemplo Chubut) se comprometieron a suspenderlo por un año el juicio”.

“Parece que los argumentos de defensa de la Provincia ya no corren. Y que, como sobran los recursos y se pagan los sueldos en tiempo y forma, ya no es necesario reclamar judicialmente por recursos coparticipables”, ironizó Menna, al tiempo que agregó que “claramente resultan tres perdedores: los consumidores, con productos más caros; los contribuyentes, pagando más impuestos y la Provincia que resignará un reclamo judicial en el que había obtenido una medida cautelar favorable”, finalizó el legislador nacional.