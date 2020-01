ADVIERTEN SOBRE EL IMPACTO DE LA DEVALUACIÓN Y EL VALOR DEL BARRIL

La actividad petrolera en Chubut no es una más ni mucho menos, ya que atadas a estos números están vinculadas diversas variables de la economía provincial, que hace algunos meses ya que se encuentra en una profunda crisis. En este contexto, se conoció que en el transcurso de 2019 las regalías hidrocarburíferas de la Provincia alcanzaron unos 393 millones de dólares, teniendo en cuenta tanto al petróleo como el gas.

No obstante, si al número total antes mencionado se le resta entre 25 y 30 millones de dólares, que es lo que correspondería a los ingresos por gas, resulta que el año pasado el petróleo en Chubut acumuló unos 365 millones de dólares, 43 millones menos que lo que ingresó por este concepto durante 2018.

De hecho, los ingresos por regalías petroleras en 2019 tuvieron una variación negativa de 10,5% en comparación con el año inmediatamente anterior, cuando ingresaron unos 408 millones de dólares. En contrapartida, según publicó la agencia de noticias ADN Sur, los números vinculados al gas fueron positivos, en comparación con 2018.

Esta reducción que se vivió en el mercado de crudo fue superior incluso al promedio de precios internacionales, teniendo siempre como referencia el de tipo Brent, que es el que se utiliza en Argentina. Puntualmente, mientras el barril de este petróleo cotizó en un promedio de 71 dólares durante 2018, en 2019 la cifra llegó a los 64,36 dólares por unidad, lo que representa una merma cercana al 10%.

Además de estos cimbronazos ocurridos a nivel internacional que impactaron directamente en Chubut, también sucedieron acontecimientos más cercanos que influyeron en la realidad actual. Particularmente, meses atrás se aplicaron retenciones a la exportación de petróleo, lo que hizo que los precios se redujeran un poco más.

La devaluación

En tanto, uno de los efectos más claros de esta situación es que las cuentas provinciales no se pudieron ‘beneficiar’ del impacto de la devaluación, como sí ocurrió en 2018, cuando la depreciación del peso frente al dólar infló los ingresos por regalías al convertir los dólares en pesos, posibilitando un cierre con superávit en aquel período presupuestario.

También sufrió inconvenientes la posibilidad de mejorar las regalías a partir de la producción petrolera que, si bien tuvo una suba del 1% y mantuvo a la provincia en el primer lugar de producción de petróleo a nivel país, el efecto positivo se vio amortiguado por la cotización internacional y por la política energética interna del país.

No obstante, aún con ese retroceso contundente, Chubut se mantiene, en sintonía con el volumen de producción, en el primer lugar en el reparto de los ingresos por regalías. Si bien no se pudieron obtener los ingresos totales de las demás provincias, hasta noviembre del año pasado Neuquén había recaudado por esa vía 298,4 millones de dólares, lo que arrojaría una proyección total para los 12 meses del orden de los 325,5 millones de dólares.

Santa Cruz, que comparte el podio de producción petrolera, aunque con un marcado retroceso en los últimos años (su producción cayó 4 por ciento en 2019 frente a 2018, mientras que retrocede un 22% frente al 2015) tuvo ingresos por 220 millones de dólares hasta noviembre, por lo que al completar el mes de diciembre su recaudación ascendería, en el mejor de los casos, hasta el orden de los 240 millones de dólares.

Regalías gasíferas

En las regalías gasíferas, con datos disponibles hasta noviembre del año pasado, el informe presentado durante el pasado fin de semana por ADN Sur afirmó que los documentos oficiales dan cuenta de que el ingreso de Chubut fue de 1.007,6 millones de pesos, lo que representa una mejora del 17% frente a los 837,7 millones de pesos registrados en igual período de 2018.

A diferencia del petróleo, en lo que refiere a producción de gas Chubut viene afrontando un retroceso en sus volúmenes de producción, en el orden del 5% anual. Además, la posición de la provincia como productora gasífera es bastante marginal frente a los grandes como Neuquén, que en el mismo período (enero a noviembre) embolsó por regalías gasíferas más de 16.900 millones de pesos. Es notable que al sumar regalías gasíferas y petroleras, la provincia neuquina completa un ingreso superior a los 34.000 millones de pesos (tomando una cotización promedio de 48 pesos por dólar para todo el año pasado), mientras que Chubut apenas alcanzaría un ingreso que no llega a 19.000 millones de pesos.