“NO QUEDA CLARO SI REPRESENTAN A MADRYN O ALGUNA OTRA LOCALIDAD”, SEÑALÓ

La edil del oficialismo, Eugenia Alianiello, se refirió a la presentación del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre, iniciativa que ya fue plasmada en un proyecto de Ordenanza presentado el mismo día en que más de 70 instituciones se dieron cita en la UTN de la ciudad del Golfo, con el objetivo de aunar esfuerzos para paliar la crisis y generar oportunidades productivas y de empleo para la comunidad.

También, criticó a al menos dos concejales que habrían elegido participar de una reunión en la localidad de Comodoro Rivadavia y que habrían “pegado el faltazo” a la convocatoria, que reunió a la plana social, política, profesional y académica de Puerto Madryn el pasado jueves.

En este contexto, Alianiello expresó que el encuentro “fue el puntapié inicial a partir de la iniciativa del Intendente, y estamos contentos con la convocatoria, sobre todo porque fue plural y porque es necesario poner en valor las acciones de otros actores y entender que de esto vamos a salir trabajando todos juntos” y confirmó que el mismo jueves “presentamos, junto al concejal Federico Garitano, el proyecto de Ordenanza, creando el Consejo Municipal (de Lucha contra el Hambre), y en los próximos días comenzaremos a coordinar conjuntamente con el Ejecutivo Municipal las acciones a seguir”.

Coordinando agenda

Además, la edil expuso que “ya hay varias acciones que se están coordinando entre el Ejecutivo Municipal, la Secretaría de Producción, la de Gobierno y Desarrollo Comunitario para ver cuáles son las acciones desde la Municipalidad” y remarcó que “hay compromisos que deben asumir todos los actores, todos deben estar involucrados, desde las iniciativas del Ejecutivo, hasta las que van a llevar a cabo desde el sector privado y otras organizaciones”.

En esta línea, señaló “la importancia de la Responsabilidad Civil Empresaria”.

El Economato como herramienta

Por otra parte, hizo referencia al Economato municipal y, consultada sobre la posibilidad de que el mismo tenga un rol participativo dentro de las acciones del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre, Alianiello recordó que “en su momento, cuando se hizo la obra de reestructuración durante la gestión de Ricardo Sastre, una de las cosas que se incorporó fueron tres cámaras de frío; la idea es que, si hay que concentrar alimentos en algún lugar, sobre todo por la conservación de la cadena de frío y demás cuestiones de bromatología, una opción es el Economato municipal”.

“También”, continuó, “se están pensando otras acciones a definir para ver de qué modo se trabaja con productores y otros organismos”.

Diálogo directo con Nación

Una vez generada la Ordenanza y eventualmente aprobada, el próximo paso sería la reglamentación: “Nosotros ya estamos en contacto con Nación, entendemos que en los próximos días el intendente estará reuniéndose con el ministro de Desarrollo Social (por Daniel Arroyo). También, hay que reglamentar la Ordenanza conjuntamente, no que sea una cuestión que se trabaje desde el Municipio, sino también con los representantes que participaron de la presentación del Consejo”, señaló.

Por otro lado, Alianiello recordó las distintas gestiones locales enmarcadas en programas nacionales, que finalmente terminaron ejecutándose con recursos municipales: “Lo hemos hecho anteriormente y el contacto directo con Nación arrojó muy buenos resultados, como fue el caso de la gestión de Ricardo Sastre con los Centros de Primera Infancia”, resaltó.

Ausencias a la presentación

En cuanto a la aprobación del proyecto que crearía el Consejo Municipal en cuestión, no habría Sesión Extraordinaria sino que se trataría en el primer encuentro legislativo de febrero.

“Entiendo que se va a trabajar en la primera sesión del 4 de febrero. La Ordenanza ya fue presentada el jueves, y vamos a intentar acelerar los plazos, además de trabajar rápidamente con el Poder Ejecutivo”.

Preguntada sobre la versión de que una funcionaria del Gobierno Nacional habría concurrido a Comodoro Rivadavia, donde se habría reunido con dos concejales que no asistieron a la presentación en la UTN de Puerto Madryn, la concejala planteó que “no tengo mayor información que la vertida en redes, y creo que tanto las presencias que hubo el jueves constituyeron una definición, como así también las ausencias”, y concluyó que “me parece que en un tema tan sensible y complejo como el que nos convocó, no debe haber banderías políticas ni intereses personales; pero algunos concejales volvieron a demostrar su personalismo; llama la atención y uno no termina de estar seguro de que sean representantes por Madryn o por otra localidad”, en clara referencia a los ediles Sandra Mancilla y Juan Duarte.