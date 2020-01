PLANTEÓ QUE EL DESAFÍO CIENTÍFICO ES VOLVER “DEL SUBSUELO”

La doctora Ana María Franchi fue designada como presidenta del Directorio del CONICET. La novedad fue publicada en el Boletín Oficial, a través del Decreto 58/2020.

Franchi es Investigadora Superior del CONICET y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO, CONICET-UBA). Es doctora en Química Biológica por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su tema de investigación es la Salud Reproductiva y concentró su especialidad en la Fisiopatología del embarazo y el parto. Realizó más de 160 publicaciones en revistas científicas con referato y fue directora de doce tesis doctorales.

“Estamos volviendo casi del subsuelo. Si no estamos todes juntes (sic) no vamos a poder trabajar para que la ciencia y la tecnología sean un factor que mejore la vida de la gente”, señaló.

“Somos una diversidad de géneros”

Además, Franchi es presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT) y se especializó además en la situación de las mujeres en los organismos de Ciencia y Tecnología. También es integrante del grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA). En un acto donde fue presentada como presidenta, la flamante titular del organismo señaló que en abril próximo cumplirá 40 años de trabajo en el organismo y que para ella el Conicet es su casa: “Muchas veces cuando iba a trabajar al laboratorio no decía que iba al trabajo, sino que me iba a mi casa”, contó. “Yo no tengo puesta la camiseta del Conicet, la tengo tatuada”, continuó, sumando a ello su deseo de que el organismo “sea un lugar agradable para vivir; somos una diversidad de géneros y venimos de una diversidad de disciplinas y no debemos olvidar que todos y todas debemos contribuir a hacer un país mejor”.

Volver del “subsuelo”

Además, la nueva presidenta trazó un breve diagnóstico de la delicada situación en la que quedó el ámbito científico en Argentina: “Estamos volviendo casi del subsuelo. Si no estamos todes juntes (sic) no vamos a poder trabajar para que la ciencia y la tecnología sean un factor que mejore la vida de la gente”. Por último, se comprometió a “escuchar a todes (sic) e intentar la mejor solución para cada cosa que me planteen”.

Becas doctorales y posdoctorales

Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi, anunciaron un plan de recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

El Gobierno Nacional estableció incrementos progresivos que llegarán en junio a 45.430 pesos y 54.833 pesos, en las becas doctorales y posdoctorales, respectivamente.

El valor de las becas de los graduados universitarios, biotecnólogos, físicos, químicos, sociólogos, filósofos, economistas e ingenieros hoy se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

“Es un primer paso para empezar a poner la ciencia de pie, para que nuestros jóvenes vuelvan a creer que es posible hacer ciencia en nuestro país y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad”, celebró el ministro Salvarezza.

“Es un cambio sustancial. Las becas no están más por debajo de la línea de pobreza. Un joven o una joven podrá hacer su doctorado con un estipendio que le permita vivir. Este es el primer signo de la importancia que esta gestión le está dando a la ciencia y tecnología, así que para nosotros es un anuncio que nos llena de alegría y de esperanza”, sostuvo Franchi.