DESDE EL MUNICIPIO ACLARARON QUE NO SE TRATA DE UN CASO DE URGENCIA

La comunicación oficial de la Municipalidad de Trelew emitió ayer por la tarde un comunicado en el que anunció que el intendente de la localidad valletana, Adrián Maderna, se encuentra actualmente fuera de la provincia. Puntualmente, el motivo de esta situación es que el jefe comunal se está realizando una serie de chequeos médicos que, según anunciaron oficialmente, ya estaban programados con anterioridad y no responden a ningún caso de urgencia.

“Los exámenes de rutina estaban previstos para el inicio del año, en virtud del intenso trabajo y la importancia de los temas contemplados para los próximos meses”, afirmaron desde la Municipalidad de Trelew.

No obstante, el Poder Ejecutivo local anunció que “pese a ello, el gabinete municipal se encuentra en contacto permanente mientras dure la ausencia obligada del primer mandatario comunal”.

Asimismo, cabe aclarar que en el comunicado emitido en la víspera no se informaron los motivos de los chequeos médicos que se está realizando actualmente el intendente de Trelew fuera de la provincia de Chubut.