PRESENTARON UNA DENUNCIA CONTRA LA JUEZA EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan y querellante en la causa por el hundimiento del submarino, afirmó que los familiares de las víctimas «están alarmados» por la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, quien «ya debería haber definido la situación procesal» de los siete marinos que indagó en octubre.

Tagliapietra ratificó a Télam que los familiares que representa presentaron una denuncia contra la jueza en el Consejo de la Magistratura para que sea apartada de la causa.

«Hace más de un mes que debería haber definido las situaciones procesales de los integrantes de la Armada que declararon como imputados en el expediente. Pero no se dice aún de qué se los acusa y se corre riesgo que las defensas comiencen a pedir nulidades que podrían hacer que la causa se caiga», señaló Tagliapetra.

Remarcó que la titular del juzgado federal de Caleta Olivia «no ordenó peritajes para determinar cuáles fueron las causas del hundimiento del submarino».

«Hay videos e imágenes de los restos del ARA San Juan que fueron encontrados en el fondo del mar y no se ordenaron peritajes. No hubo avances en la causa y por eso presentamos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Yáñez», apuntó.

Entre los marinos que fueron indagados en octubre figuran los integrantes del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Submarinos de la Armada, capitán de navío Aníbal Alonso, capitán de fragata Hugo Miguel Correa y capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia.

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, cuando realizaba un viaje entre Tierra del Fuego y Mar del Plata. Un año después, una misión encargada por el Estado a la empresa Ocean Infity halló la nave en las profundidades de un área cercana al Golfo San Jorge, cerca de donde se tuvo el último registro de la nave.

Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, teniente de navío que viajaba en el ARA San Juan, supervisó con otros familiares las tareas de búsqueda a bordo del buque Seabed.

«Hoy, a más de dos años sabemos que el submarino no estaba en condiciones operativas y no cumplía con los mínimos requisitos de seguridad. La nave tenía danos en su sistema de refrigeración y hacía más de un año que debía ser reparado en dique seco. La propia Armada lo estableció en una auditoría. Así y todo, se lo envió a cumplir una navegación que era la más prolongada de los últimos veinte años», indicó Tagliapietra.

El abogado insistió en las responsabilidades del contralmirante Marcelo Srur, jefe de la Armada en ese momento; del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del expresidente Mauricio Macri.

«Srur y Aguad son responsables por el estado del submarino, que no estaba en condiciones de navegar. Desde la desaparición hubo una operación de encubrimiento para que se determinaran las causas del accidente, y Macri no fue ajeno a todo eso», sostuvo.

Tagliapietra afirmó que el grupo de familiares querellante tiene deseos de entrevistarse con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para pedirle «apoyo político a la investigación».

«Todavía no nos encontramos con Rossi y ojalá lo podamos hacer pronto. Esperemos que le preste apoyo a la investigación, pero la que debe avanzar es la Justicia. Ojalá haya cambios en el Consejo de la Magistratura para que nuestra denuncia contra la jueza prospere y otro magistrado esclarezca el hecho», puntualizó. (Ámbito)