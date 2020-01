EL GOBERNADOR SE MOSTRÓ OFUSCADO CONTRA SUS SOCIOS ANTE EL FRACASO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se refirió ayer a la situación de crisis económica y financiera que está atravesando la Provincia desde hace varios meses. En un acto celebrado en Casa de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo hizo mención al Plan de Reestructuración del Estado que buscará aprobarse en la Legislatura Provincial, al mismo tiempo que anunció cancelaciones de deuda que se concretaron en las últimas horas.

Tras hacer un reconocimiento de la grave realidad que se vive actualmente, el mandatario apuntó que “nunca dejamos de ver cuál es nuestro objetivo y ver cuál es nuestra obligación como Estado y teniendo como algo primordial la salud y la educación. Así como hemos recategorizado y jerarquizado a muchos trabajadores, como hacía mucho tiempo no se daba para reconocer el trabajo que realizan”.

“¿Qué ajustes?”

Al hacer referencia al Plan de Reestructuración del Estado, el Gobernador opinó: “Tanto se está hablando hoy de los ajustes. ¿Qué ajustes? Si están todos los trabajadores del Estado trabajando. Lo que estamos pidiendo es un esfuerzo”.

En tanto, en un mensaje dirigido directamente a “los legisladores y demás”, el mandatario pidió que ante los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo se hagan los aportes correspondientes y las correcciones que consideren necesarias. “Si tienen que cambiar algo, mejor que lo hagan. Hoy necesitamos de todos los chubutenses, más allá de diferencias políticas, hoy necesitamos absolutamente de todos, y que aporten. Si los proyectos que presentamos son perfectibles, bienvenido sea”.

“Dejar la política de lado”

Ya sobre el final de su discurso, en un tono ofuscado y golpeando con su dedo índice la mesa situada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, Arcioni pidió “dejar cuestiones políticas de lado, porque hoy la política como algunos la interpretan piensan que es hacer una alianza electoral para poder lograr tener cargos políticos, pero no para construir para el pueblo”.

En la continuidad de estas últimas declaraciones, el mandatario provincial, en un tono enfático, agregó: “A esos miserables, yo como Gobernador les digo que no los quiero como una alianza política. Yo quiero alianza política con gente que se esfuerza y que trabaja por su pueblo, no que vienen acá a querer usufructuar del Estado y a querer sacar provecho de los cargos políticos. Esa gente yo no la quiero para mi Provincia, yo quiero otra Provincia, de esfuerzo, de igualdad y de dignidad. Para esto necesitamos de todo, nada es mágico”.

Leña al fuego

Estas últimas declaraciones respecto a los apuntamientos como “miserables” de aquellos que lleven a cabo “alianzas políticas” para “ocupar cargos en el Estado”, hicieron que las internas dentro del bloque de Chubut al Frente se profundicen más de lo que ya venían creciendo en las discusiones por el Plan de Reestructuración del Estado.

En este contexto, vale recordar que, justamente, Chubut al Frente se trató de una alianza política con varios actores, entre los que se destacaron al propio Arcioni con quienes al momento de conformar las listas de candidatos eran los intendentes de Puerto Madryn y de Trelew, Ricardo Sastre y Adrián Maderna, respectivamente.

Otro de los puntos a analizar es que, si el bloque oficialista dentro de la Legislatura se desarma, Arcioni volverá a ser titular del Poder Ejecutivo sin contar con una mayoría propia garantizada en la Unicameral provincial, cuando sólo ha pasado poco más de un mes desde que asumió como Gobernador.

Máxima tensión

Las expresiones de Arcioni provocaron malestar en la Legislatura y así lo hicieron notar desde el entorno del vicegobernador Ricardo Sastre, al punto que se empezó a barajar la posibilidad de una ruptura en la bancada de Chubut al Frente, ante la abrupta embestida de mandatario contra sus aliados políticos.

Desde la Legislatura salieron a responder los dichos de Arcioni, exhibiendo que fueron aprobados los trece proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en la sesión del 27 de diciembre pasado. Al tiempo de sostener que el fracaso de las convocatorias a Extraordinarias no fue por falta de gestión de la Presidencia de la Casa, sino por la falta de pago de salarios del Ejecutivo.

En medio de una jornada de máxima tensión política, no pasó desapercibido un tuit del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, que inmediatamente abonó el escenario de agrietamientos en el oficialismo. “Cuando dijiste que no eras como los demás, jamás imaginé que eras peor!!! #inoperante”, lanzó el madrynense con inequívoco destinatario.

Chubut pagó 30 millones de dólares para evitar el default

“Hoy lo que necesitamos es el compromiso de todos, que vean el esfuerzo que se hace. La deuda que tiene la Provincia no es que haya caído del cielo de un día para el otro, es algo que hace mucho tiempo que se viene gestando y tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir y honrar con nuestras deudas”, apuntó Arcioni.

En la continuidad de sus explicaciones respecto a los compromisos económicos a los que tiene que hacer frente el Gobierno Provincial, teniendo en cuenta los considerables montos a los que debe hacer frente en concepto de deuda pública, afirmó que “no tenemos la plata para hacer dinero y tenemos que cumplir obligaciones. Ayer (por el lunes) pagamos 30 millones de dólares para que la provincia no entre en default y podamos renegociar los vencimientos de deuda que tenemos este año”.

Además, insistió con que en el transcurso de todo 2020, año que se presenta complicado para la cancelación de deuda, el Estado chubutense debe hacer frente a vencimientos por unos “11.000 a 15.000 millones”. “La deuda es de todos los chubutenses”, agregó.