DESDE LA OPOSICIÓN CUESTIONARON EL RECORTE EN LOS PROYECTOS ENVIADOS A LA LEGISLATURA

Desde hace varios días que las autoridades del Poder Ejecutivo de Chubut están haciendo mención a la necesidad de aprobar el Plan de Reestructuración del Estado. De hecho, habían anunciado una docena de proyectos contemplados en esta iniciativa macro y los mismos fueron explicados y detallados por integrantes del Gabinete provincial en diálogo con los diputados.

No obstante, en la convocatoria para la sesión extraordinaria del próximo miércoles 29 de enero se enunció el temario que será analizado y debatido por los diputados provinciales, dejando fuera de la nómina a varias iniciativas.

Algunos de los temas que quedarán sin tratamiento por parte de los integrantes de la Unicameral provincial corresponden a propuestas que habían despertado duros cuestionamientos y críticas por parte de los referentes opositores y también por la mayoría de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública.

El más destacado de éstos es el congelamiento de los salarios de los empleados públicos por el lapso de seis meses. Asimismo, si bien no aparece para que sea analizado por los legisladores, ayer comenzaron a circular versiones en las que se confirma que Arcioni tendría decidido avanzar con esta medida pero a través de un decreto.

Diputados oficialistas, en contra

Esto seguramente correspondería a que todos los diputados de la oposición se manifestaron en contra del congelamiento salarial, pero también algunos propios, por lo que en el recuento total de votos el Gobierno corría el riesgo de no lograr la mayoría simple para aprobar el proyecto.

En este sentido, vale destacar que en la distribución de la Legislatura actualmente el bloque oficialista de Chubut al Frente cuenta con 16 diputados, mientras que el Frente Patriótico tiene 11 legisladores y los 3 restantes representan a Juntos por el Cambio. Para el rechazo del congelamiento en los haberes de los empleados públicos se necesitarían 14 votos en contra, de los cuales ya están confirmados los 11 de la oposición y con sólo tres oficialistas que se resistan la iniciativa no prosperaría.

Para citar un ejemplo, Miguel Antín, diputado que representa a Chubut al Frente, fue contundente respecto a la posibilidad de que los salarios de los empleados públicos no aumenten por 180 días. “No estoy de acuerdo con el congelamiento de sueldos”, enfatizó el legislador que representa al bloque oficialista dentro de la Unicameral de Chubut.

Fundamento del Ejecutivo

Para fundamentar el “recorte” en la nómina de proyectos presentados finalmente en la Legislatura, el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, explicó que “el Ejecutivo ha decidido retirar todo tipo de proyecto que pueda ser discutido a largo plazo –porque- tenemos la necesidad de acomodar las cuentas financieras y las cuestiones económicas para salir rediscutir el reperfilamiento de la deuda de la provincia”.

“La decisión del Gobierno sigue siendo la misma: acomodar las cuentas y luego discutir los salarial”, fundamentó el titular de la cartera en cuestión.

“Incertidumbre política”

Al respecto, Sebastián López, diputado provincial de Juntos por el Cambio, hizo una dura crítica hacia el mandatario, catalogando como “desprolija” la decisión de anunciar una docena de proyectos y luego enviar menos de la mitad para que los legisladores le brinden tratamiento.

En una entrevista con El Diario, el diputado manifestó que “es muy desprolijo por parte del Gobierno decir que van a mandar 12 proyectos de ley, mandar a representantes del Gabinete a explicarlos entre los diputados y después enviar sólo cuatro. Creemos que es desprolijo, pero también entendemos la necesidad del Gobierno Provincial de tener algunas herramientas como para poder tener gobernabilidad”.

Sobre el recorte en los proyectos que finalmente fueron enviados, López manifestó que “es una nueva improvisación del Gobierno que genera más incertidumbre política. Nosotros vemos que claramente hay una discusión interna dentro de Chubut al Frente porque si no sólo con las manos que ellos tienen podrían tener mayoría como para aprobar todos estos proyectos. Claramente hay alguna discusión interna que hace que no puedan hacerla”. “El Gobierno no tiene mayoría con sus propios legisladores”, lanzó.

“Es potestad del Gobernador”

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el congelamiento de los salarios se haga a través de un decreto, el diputado que representa a Juntos por el Cambio aclaró que en las reuniones desarrolladas días atrás con representantes del Poder Ejecutivo provincial se les planteó a los legisladores provinciales que el freno a los incrementos en los sueldos fue una exigencia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. “Que un pedido del Gobierno Nacional hacia la provincia de Chubut, pidiéndole que congele el sueldo a sus trabajadores, nos parece muy cuestionable”, opinó.

No obstante, reconoció que “como esto se trata de una cuestión paritaria, así como el Gobernador en campaña hizo una fiesta con las paritarias dando, en promedio, un 40%, esto es lo mismo, nada más que es un congelamiento. Por eso, es facultad del Ejecutivo hablar de los sueldos o negociaciones con los docentes por los sueldos. Después nosotros veremos qué hacemos con ese decreto en la Cámara, pero es potestad del Gobernador y hay una clara intención de pasarnos el costo político a los legisladores”.