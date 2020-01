En conferencia de prensa, Arcioni negó que se vaya a modificar la Ley 5001. “Tal vez hubo malinterpretación” en las redes sociales, haciendo referencia a los dichos de Relly.

El gobernador aseguró “estamos trabajando un plan de desarrollo en la provincia. No queremos minería con cianuro, no en la cordillera, no minería que contamine. Que quede claro que queremos desarrollo provincial sin megaminería, cuidar nuestros recursos naturales”.

Luego precisó que el plan de desarrollo social tendrá “distintas medidas de incentivo que haremos en conjunto con el gobierno nacional. En nuestro puerto, en nuestras economías regionales”, mencionó y reiteró que “no tienen nada que ver con el cianuro, que quede totalmente descartado”.