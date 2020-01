PERO INSTÓ A LA ZONIFICACIÓN DE LA MINERÍA EN CHUBUT

La discusión sobre la implementación de la minería en Chubut sigue estando vigente, y en las últimas horas generó contradicciones entre representantes del Poder Ejecutivo provincial, ya que en menos de 24 horas dos referentes del mismo lanzaron declaraciones opuestas. Puntualmente, lo que sucedió fue que ayer el gobernador Mariano Arcioni contradijo a lo dicho el jueves por el secretario general de la Gobernación, Carlos Alberto Relly. Este último había anticipado que el Gobierno Provincial iba a modificar la Ley 5001 para habilitar la minería en territorio chubutense.

No obstante, el mandatario se opuso a este posicionamiento, remarcando que la norma en cuestión no va a ser modificada. Al hacer referencia específica a lo dicho por el propio Relly, Arcioni consideró que “tal vez hubo una mala interpretación, malintencionada, sobre todo en las redes sociales”.

En este contexto, el titular del Poder Ejecutivo chubutense también aseguró que “estamos trabajando en un plan de desarrollo de la Provincia”. Al mismo tiempo, instó a un proyecto que sea sustentable ambientalmente, destacando que “no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, que quede claro”. Así, se desprende que la idea que más fuerza tomaría dentro de los pasillos de Fontana 50 es la de zonificación específica para el desarrollo de la actividad.

Esto último también estuvo sustentado en las declaraciones de Arcioni esgrimida en la víspera donde remarcó que “estamos trabajando en un proyecto de desarrollo provincial. Sin la megaminería y sin el cianuro, la Cordillera ya tiene un plan de desarrollo. Cuidar nuestros recursos naturales es nuestra función y obligación como funcionarios”.

Este plan de desarrollo, incluye “distintas medidas de incentivo, trabajamos en una serie de medidas que no tienen nada que ver con el cianuro. Que quede descartado. No queremos fantasmas ni terrorismo”.

Por último, y siguiendo en sintonía de la zonificación para que se lleve a cabo la minería en algunos sectores de la Provincia, el titular del Poder Ejecutivo chubutense indicó que “la Meseta es parte del proyecto que vamos a tener. Va a ir en forma conjunta con el resto de las comarcar y estamos trabajando para presentar el proyecto”.

Postura de Relly

Vale recordar que el jueves pasado Relly, el secretario general de Gobierno de la Provincia, confirmó este jueves que se avanzará con la modificación de la Ley Nº5.001 para que se habilite la explotación minera en la meseta de Chubut. “Es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social”, expresó el funcionario de Arcioni, al tiempo de aclarar que la cordillera quedará excluida de esta actividad, algo en lo que también se posicionó ayer el Gobernador.

Este anuncio se dio semanas después que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, diera por hecho que la industria minera se impulsaría en la meseta chubutense. El funcionario del gabinete provincial es el primero en transparentar la decisión política de la actual administración provincial de promover la modificación de la normativa que rige esa actividad y que por ahora permanece vedada.

Las declaraciones de Relly, que tuvieron una inmediata repercusión política, se dieron en una entrevista con el programa La Antena que se emite por Canal 4 de Esquel; allí el funcionario provincial aclaró que la “en la cordillera no se va a hacer explotación de esta naturaleza”, llevando tranquilidad a esa localidad que ya se pronunció en contra a través del voto popular.