GIACOMONE PROMETIÓ “DEFENDER LOS INTERESES DE LA PROVINCIA”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento en Sala de Situación de Casa de Gobierno, al nuevo Fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Infraestructura, Energía y Planeamiento, Gustavo Aguilera; de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola; de Seguridad, Federico Massoni; de Educación, Andrés Meiszner; de Salud, Fabián Puratich; y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani; el secretario General de Gobierno, Carlos Relly, familiares y amigos del flamante funcionario.

Mediante decreto N° 10, el Gobernador del Chubut tomó juramento al flamante Fiscal de Estado. Seguidamente, el escribano de Gobierno, Marcelo Lizurume, efectuó la lectura del acta Nº 5, que luego fue refrendada por el mandatario provincial y los Ministros.

Luego de la asunción, Giacomone, agradeció la confianza que ha tenido el Gobernador Arcioni y señaló que “lo que me ha pedido es que trabajemos en la gestión del día a día en esta grata tarea que es cumplir el rol de Fiscal de Estado, defendiendo los intereses de la Provincia y ejercer lo que plantea la Constitución”.

Sobre su carrera profesional, informó que “me gradué en 2007 en la Universidad de La Plata, me dedicó al análisis y estudio del Derecho Estatal, tengo una maestría en la materia. Además, soy encargado de la cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad, que es el rol por excelencia que tiene la Fiscalía de Estado. Me he dedicado al estudio del Estado desde el punto de vista jurídico”.

Por último, Giacomone remarcó que el Gobernador Arcioni, “me pidió trabajar en cada una de las causas que está llevando adelante la Fiscalía, con una mirada proactiva, defendiendo los derechos e intereses de Chubut tanto a nivel provincial como nacional”.

Asunciones en Trabajo

El secretario de Trabajo del Chubut, Cristian Ayala, tomó juramento este lunes a tres nuevas autoridades en la cartera laboral. Matías Cifuentes Dalotto es el nuevo subsecretario de Trabajo; Juan Carlos Arzan asumió como nuevo subsecretario de Asociativismo y Economía Social, y en la Subsecretaría de Recuperación y Promoción de Empleo, Rolando Linares.

Al iniciar el acto se efectuó la lectura del Decreto Nº 19, a través del cual se puso en funciones a Juan Carlos Arzan como subsecretario de Asociativismo y Economía Social. Seguidamente se efectuó lo propio con Rolando Linares que, a través del Decreto Nº 20, fue designado como subsecretario de Recuperación y Promoción de Empleo. Por último, se tomó juramento a través del Decreto N° 21 al subsecretario de Trabajo, Matías Cifuentes Dalotto.

Tras el juramento de los nuevos funcionarios provinciales, el escribano general del Gobierno del Chubut, Marcelo Lizurume realizó la lectura del acta N° 4, a través de la cual se dejó formalmente asentada la asunción, que fue refrendada por las autoridades presentes.

En este marco, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala explicó que “ya veíamos trabajando con los subsecretarios y hoy quedó conformada la estructura. Solo queda terminar de designar algunas Direcciones Generales, pero estamos terminando de armar todo el equipo”.

Presencia en toda la Provincia

Por su parte, el subsecretario de Recuperación y Promoción de Empleo, Rolando Linares, expresó los lineamientos a seguir y explicó que “es muy importante la promoción de empleo y vamos a trabajar en conjunto con cada municipio para generar diálogo y consenso, y ver que necesidades existen”.

“Desde nuestro lugar vamos a llegar a toda la provincia con convenios y distintos programas acorde a cada una de las localidades, y debemos brindar las capacitaciones según los perfiles solicitados”, agregó Linares.

En el mismo sentido, el subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Carlos Arzan explicó que “estaremos con presencia permanente en toda la provincia, en primer lugar haciendo un relevamiento de las cooperativas y mutuales, y acompañando a cada una de ellas”