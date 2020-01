LA CASA ROSADA EXIGE QUE LA PROVINCIA TRANSPARENTE SUS CUENTAS

El gobernador Mariano Arcioni y su ministro de Economía, Oscar Antonena, fueron a la Casa Rosada en busca de asistencia financiera para poder pagar los $1.300 millones que adeuda del medio salario anual complementario y ahora se suma además los haberes impagos del mes de diciembre de 2019.

No lo recibió el presidente Alberto Fernández, sino el ministro Martín Guzmán; quien le pidió que diseñara un plan de ordenamiento para salir de la crisis. Chubut, además de ser deficitaria, enfrenta un grave problema de deuda. Por eso ya el año pasado adelantó que iniciaría con los acreedores privados un proceso de reperfilamiento de su deuda.

Continuando con la agenda que se inició hace más de 30 días con los equipos técnicos del Gobierno Nacional, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este lunes en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Allí, se profundizaron aspectos de la Ley de Emergencia y proyectos de reformas estructurales para el año 2020.

Del encuentro, también, participaron el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, y el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo.

Al respecto, el Gobernador indicó que “presentamos la situación de la Provincia y las medidas a tomar durante el año. Se hizo un repaso del presupuesto aprobado en la Legislatura y el peso específico que tiene la masa salarial sobre el mismo. Además, le hemos presentado el plan de reperfilamiento de deuda”, confesó el mandatario.

En ese marco, Arcioni remarcó que “le hemos solicitado a Guzmán trabajar en forma conjunta, en el marco de las dificultades que tenemos en la provincia, que no escapan del contexto nacional, y de esa forma poder encontrar soluciones a los efectos de cumplir con las obligaciones del Estado”.

Hace seis meses que la provincia arrastra problemas para el pago de los salarios, por eso estuvo más de la mitad de 2019 con paro docente. Desde septiembre paga los salarios de forma escalonada, con un esquema que se sostiene hasta la fecha. Así y todo el último 26 de diciembre, Arcioni intentó que las Legislatura chubutense le aprobara un aumento del 100% de su salario y también de los de la planta política del Ejecutivo, pero la medida no prosperó.

Este diciembre, sin fondos para pagar los aguinaldos, Arcioni decidió que solo se los pagaría a los jubilados. Todos los estatales esperan definiciones sobre la fecha y la modalidad de pago, por eso este lunes la administración pública provincial no trabajó.