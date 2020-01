A LOS DIPUTADOS DE SASTRE Y MADERNA SE SUMARÍAN OTROS TRES

El virulento ataque del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, contra sus aliados políticos al acusarlos de “miserables” provocó inmediatas reacciones y la fractura del bloque de diputados de Chubut al Frente. Los legisladores que responden a Ricardo Sastre y Adrián Maderna confirmaron la creación de una nueva bancada, a la que se sumarían otros tres diputados, dejando fuertemente debilitado al bloque oficialista.

En un tono ofuscado, el mandatario que llegó a la gobernación tras hacer un acuerdo con Ricardo Sastre, entonces intendente de Puerto Madryn y actual Vicegobernador, y Adrián Maderna, intendente de Trelew reelecto en los últimos comicios, entre otros actores políticos de Chubut, tildó de “miserables” a aquellas personas que habían hecho alianzas políticas “para ocupar cargos en el Estado”.

Estas declaraciones, que no fueron dirigidas a personas específicas, sino que el Gobernador las lanzó hablando en términos generales, lógicamente, cayeron de mala manera en los equipos de Sastre y de Maderna.

Ruptura del bloque

Este enfrentamiento provocó que aquellos legisladores que tienen una clara afinidad con el presidente de la Legislatura y con el jefe comunal de la localidad valletana se desprendan del bloque oficialista, dejando a Chubut al Frente con 10 diputados de los 16 con los que contaba tras haberse impuesto en las elecciones pasadas. Además, otra diputada provincial también se sumará a este nuevo bloque.

Ahora, Arcioni, que en reiteradas oportunidades sufrió la imposibilidad de tener una mayoría propia dentro de la Unicameral provincial, volverá a estar en la misma situación, ya que sólo nueve legisladores responderán a dicho espacio, mientras que en los últimos dos años de gestión habían sido ocho.

Puntualmente, los representantes populares que se manifestaron en sintonía con Sastre son Miguel Antín, Mariela Williams y Xenia Gabella; mientras que los aliados a Maderna son Leila Lloyd Jones, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez. A estos seis también se les sumará Gabriela De Lucía. A ese sector también podrían sumarse la capitalina Rossana Artero, según trascendió.

“El miserable sos vos”

Uno de los primeros en salir a cruzar a Arcioni fue Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn y hermano mellizo del Vicegobernador. En un mensaje de su cuenta de Twitter apuntó contra el titular del Poder Ejecutivo diciendo que “cuando dijiste que no eras como los demás, jamás imaginé que eras peor #Inoperante”.

En la víspera, la red social del pajarito azul volvió a ser la plataforma de descarga para otros referentes de la alianza política que se armó para las últimas elecciones provinciales. En este caso el dardo vino desde el madernismo y fue una de las principales aliadas políticas del intendente de Trelew las que apuntó contra el Gobernador.

Puntualmente, Lloyd Jones, diputada provincial que hasta hace algunas horas formaba parte de Chubut al Frente publicó: “¿Buscar consensos? ¿Ayudar con ideas? ¿Trabajar todos juntos para ayudar a la Provincia a salir adelante? ¡Eso es lo que tendrías que haber hecho y nunca hiciste! ¡El miserable sos vos!”.

“¡Nunca nos convocaste a una sola reunión para informarnos de nada! (Y lo reclamábamos al llamado) nos enteramos todo por los medios de prensa y cuando lo planteamos que nos dijiste: ‘Lo hacemos para generar más impacto’ ¡Textuales palabras!”, publicó la legisladora chubutense en otro mensaje.

Por último, Lloyd Jones, quien había sido propuesta por Maderna para presidir el bloque de Chubut al Frente dentro de la Unicameral, afirmó que “todos queremos ayudarte y tirar ideas para sacar esta Provincia de la situación en la que está pero eso no se resuelve tirándonos proyectos por la cabeza sin siquiera poder estudiarlos y trabajarlos y consensuarlos”.

De Lucía confirmó su salida

A su turno, De Lucía confirmó su ruptura con el bloque de Chubut al Frente y anunció que se acompañará al bloque que conformen los legisladores aliados a Sastre y a Maderna. Al respecto, la diputada provincial consideró que estos referentes políticos “siempre pregonan el diálogo y la buena predisposición”.

Respecto a los motivos por los cuales tomó esta decisión, anunció que la misma fue consensuada con Alfredo Béliz, quien fuera candidato a diputado nacional por Chubut al Frente, y que fue catalogado por De Lucía como “mi referente”.

“No me siento miserable como marcó”, afirmó la diputada en relación a las declaraciones esgrimidas por Arcioni, al mismo tiempo que indicó que “somos una alianza de acuerdos políticos y esto se tiene que respetar. Yo no me siento una miserable, voy todos los días a la Legislatura con mi equipo de trabajo y lo del Gobernador es una falta de respeto, no solo para nosotros, sino para los equipos de trabajo y para los 27 legisladores”.

Le reclaman disculpas

Respecto a la conformación de un nuevo bloque en el que puedan integrarse los siete diputados antes mencionados, la legisladora sostuvo, en una entrevista con Radio 3 de Trelew, que “esto habría que preguntárselo al Vicegobernador, lo tendría que salir a decir Ricardo”. También opinó que “primero tendrían que dialogar Sastre y el gobernador Arcioni y ver qué resultado sale de ahí”.

“De este lado, me siento identificada”, puntualizó y consideró que a esta situación se llegó por “la falta de diálogo y consenso. Nosotros pedimos ser escuchados y tener más reuniones con el Ejecutivo para ver las diferencias”.

Asimismo, la representante provincial dentro de la Unicameral también consideró que “tiene que haber una disculpa” por parte del titular del Poder Ejecutivo provincial, argumentando que “yo no me siento una miserable para que me traten así. Nosotros trabajamos todos los días y esta no me parece una forma para trata a sus diputados”.

Respecto de la suspensión de la sesión extraordinaria que se intentó realizar ayer, De Lucía explicó que la decisión se tomó porque “a los empleados de la Legislatura les deben el aguinaldo, el mes de diciembre y ahora se les va a deber enero”. “Los trabajadores se merecían un poco de respeto. Yo, viniendo de la rama sindical, creo que se merecen algo de respeto”, agregó.