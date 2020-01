El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se refirió hoy a la situación de crisis económica y financiera que está atravesando la Provincia desde hace varios meses. En un acto celebrado en Casa de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo hizo mención al Plan de Reestructuración del Estado que buscará aprobarse en la Legislatura Provincial, al mismo tiempo que anunció cancelaciones de deuda que se concretaron en las últimas horas.

En otro orden, y en un tono ofuscado y golpeando con su dedo índice la mesa situada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, Arcioni pidió “dejar cuestiones políticas de lado, porque hoy la política como algunos la interpretan piensan que es hacer una alianza electoral para poder lograr tener cargos políticos, pero no para construir para el pueblo”.

En la continuidad de estas últimas declaraciones, el mandatario provincial, en un tono enfático, agregó: “A esos miserables, yo como Gobernador les digo que no los quiero como una alianza política. Yo quiero alianza política con gente que se esfuerza y que trabaja por su pueblo, no que vienen acá a querer usufructuar del Estado y a querer sacar provecho de los cargos políticos. Esa gente yo no la quiero para mi Provincia, yo quiero otra Provincia, de esfuerzo, de igualdad y de dignidad. Para esto necesitamos de todo, nada es mágico”.