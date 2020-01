NACIÓN ESPERA QUE EL CONFLICTO DOCENTE DE CHUBUT SE SOLUCIONE RÁPIDAMENTE

Entre todas las discusiones que hay entre el Gobierno de Chubut y los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Público, una de las más problemáticas y que más ocupó la agenda pública durante los últimos meses fue el conflicto docente. En tanto, en las últimas horas se sumó un nuevo capítulo a estos inconvenientes.

Puntualmente, lo que sucedió esta semana fue que el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, mantuvo una reunión con el ministro de Educación de la Provincia, Andrés Meiszner, para dialogar sobre este conflicto.

En dicha conversación hubo un ofrecimiento elaborado por el representante del Poder Ejecutivo, aunque el mismo fue dado de baja casi inmediatamente. Puntualmente, el funcionario propuso un mecanismo de pago de la cláusula gatillo en cuatro cuotas. La contestación del referente gremial fue contundente y tajante, rechazando de plano este ofrecimiento.

Al tiempo que desde la ATECh consideraron que la propuesta esgrimida por el propio Meiszner fue “insólita”, también le recordaron al ministro que si la cláusula gatillo correspondiente a meses pasados no está cancelada para febrero del corriente año, el Ciclo Lectivo 2020 no comenzará en los plazos previstos.

Ahora la discusión entre el gremio que nuclea a la mayoría de los docentes de la Provincia y los representantes del Poder Ejecutivo, seguramente encabezados por el propio Meiszner, continuarán. No obstante, la postura de la ATECh es categórica, y todo parece indicar que hay algunas cuestiones que no se pondrán a discusión para ser negociadas. En tanto, vale recordar que desde el Gobierno de Chubut anunciaron que las clases comenzarían el 26 de febrero, por lo que el conflicto con los docentes debería destrabarse en los próximos días.

Expectativas de Nación

Esta situación, además de preocupara a agentes provinciales, también mantiene en alerta a autoridades del Gobierno Nacional, ya que la idea del presidente Alberto Fernández y su equipo es que las clases comiencen en tiempo y forma en todas las provincias. En este contexto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, hizo referencia al conflicto docente de Chubut, afirmando que desde el Poder Ejecutivo central están esperando que “en las próximas semanas se pueda encontrar una solución”.

Además, el titular de la cartera en cuestión aseguró que las autoridades nacionales tienen “puesta la mirada” en la ardua discusión que se da en la Provincia con los gremios docentes. “Los conflictos se agravaron en el 2019 en esa provincia y esperamos que a través del diálogo se puedan resolver, y los niños y las niñas, puedan recuperar los días de clase perdidos”, afirmó Trotta.

Paritaria nacional docente

Por otra parte, el ministro de Educación de la Nación anunció que ya se está “trabajando para instrumentar la convocatoria, a mediados de enero, de la paritaria nacional docente. Venimos conversando con distintos gobernadores para tener una construcción colectiva”. El funcionario también añadió que esa construcción apunta “no sólo a discutir salarios sino también a diseñar una agenda educativa federal en común con los gobernadores y los ministros de Educación de las provincias”.

Vale recordar que a través del decreto 52/2018, el gobierno de Mauricio Macri había eliminado la paritaria nacional docente al modificar el texto de la ley 24.049 de Financiamiento Educativo, que establecía en su artículo 6 que el Ejecutivo y los gremios debían sentarse a discutir el salario mínimo de los trabajadores docentes.

En cuanto a las “discusiones salariales”, Trotta indicó que “se producen en una situación fiscal muy compleja que atraviesa el Gobierno Nacional y muchas provincias, pero creemos que es un ejercicio necesario”, destacó. En este sentido, el ministro deslizó que “estamos buscando la mejor alternativa para que en marzo todos los estudiantes estén en las aulas y todos los profesores dictando clases”.

El representante de la cartera en cuestión también dijo que este trabajo se realiza teniendo en cuenta “la necesidad de analizar cada una de las jurisdicciones, porque algunas tienen una situación fiscal muy difícil, y esto implica reconocer que algunas tienen una cláusula gatillo en términos de salarios docentes y están avanzando, tenemos otras provincias donde se paga en cuotas. Entonces, a partir de allí, venimos trabajando con distintas áreas del Gobierno Nacional”.

Trotta recordó además que “lo que ha sido la transferencia de la educación a las provincias, que implicó en ciertos aspectos la desatención, como ocurrió en los últimos cuatro años a partir de la desarticuación de la paritaria nacional docente”. “A esto se sumó la desinversión, que representó una caída alrededor del 1 por ciento del PBI durante el gobierno anterior”, concluyó el ministro de Educación de la Nación.