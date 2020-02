APUNTA A RESTRINGIR LA VENTA DE CIGARRILLO ELECTRÓNICO Y PROTEGER LAS PLAZAS DEL HUMO

Los ediles María Eugenia Domínguez y Marcelo Vaccaro se reunieron esta semana con el secretario de Educación, Cultura y Deportes municipal, Diego González, así como también con la integrante del equipo de la Dirección Municipal de Prevención de Adicciones, con el objetivo de avanzar en la elaboración de la normativa para que Puerto Madryn adhiera a la legislación que regula la venta y el consumo de tabaco, así como también sus productos derivados como el cigarrillo electrónico.

En este sentido, desde el bloque oficialista confirmaron que se avanzó en los borradores preliminares y con la posibilidad que el área de Prevención Adicciones coordine el Comité Interinstitucional que trataría el tema, en consonancia con el área similar provincial y nacional, buscando aunar programas y recursos; se trata de un comité que ya había sido creado a partir de una ordenanza años atrás, y que ahora será reactivado con el objetivo de ‘aggiornar’ la legislación existente a las nuevas normativas.

Por su parte, Domínguez adelantó que se mantienen diálogos con diferentes asociaciones que formarían parte del comité, así como también confirmó que buscarán avanzar en una regulación extensiva a las plazas públicas, “para que exista un radio donde no se pueda fumar, a modo de que los niños no jueguen con las colillas de cigarrillos y que, en definitiva, no se vean afectados por el humo del tabaco”, según precisó.

En ciudades como Nueva York, desde 2011 está prohibido el consumo de cigarrillos en plazas públicas y playas, medida que, según se constató dos años después, arrojó un total de 350 mil fumadores menos; ello, tras la restricción que abarcó los 1.700 parques, incluido el Central Park.

Contra el cigarrillo electrónico

Al respecto, Domínguez comentó que “a raíz del proyecto de Playas Libres de Humo que presentamos desde el bloque, nos reunimos con el concejal Vaccaro, ya que ellos notaron que la ley a la que el Municipio está adherido es una ley nacional vieja, y la legislación nueva a la que está adherida la provincia incluye la prohibición de vender y consumir cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, al igual que los comunes” y agregó que “hay una idea generalizada de que el cigarrillo electrónico es menos nocivo que el tradicional, pero se sabe que es muy tóxico, y se trata de un tema sobre el cual no se estaba trabajando, por eso decidimos encararlo en dos líneas: cuidar la salud y cuidar el medio ambiente”.

Comité reactivado

En esta línea, la edil sostuvo que “apuntamos a reflotar un comité creado en el ámbito municipal desde 2008, cuando salió la normativa en base a no fumar en espacios cerrados, oficinas públicas, transporte público y oficinas de acceso al público”, sumando a ello que “en ese momento se creó un Comité Interdisciplinario de lucha contra el tabaco para generar actividades de difusión; se dieron capacitaciones, se colocaron carteles y demás”.

A su vez, planteó que “la idea es volver a poner en funcionamiento dicho comité, y la reunión con Diego (González) tuvo que ver con que buscamos que la persona a cargo del mismo sea la encargada del área de Adicciones del Municipio, que funciona dentro de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes”.

Plazas protegidas

Por otro lado, Domínguez explicó que la iniciativa podría convertirse en ordenanza en las próximas semanas: “El proyecto ya está listo, implica la adhesión a la Ley provincial que incluye la restricción del cigarrillo electrónico y la creación del Comité. El concejal Marcelo Vaccaro está manteniendo diálogos con distintas organizaciones que integrarían dicho órgano, y una vez que contemos con dichos acuerdos, se ingresará el proyecto de Ordenanza en Mesa de Entrada, y luego la votaremos. La idea es que esto pueda suceder en la primera o segunda Sesión Ordinaria, para luego poder avanzar sobre el ordenamiento de los espacios públicos, de acuerdo a lo que yo había planteado de fumar en determinados sectores de la playa. Y también se está hablando de hacer una regulación respecto de las plazas donde juegan los niños, para que exista un radio en el cual no se pueda fumar, para evitar que jueguen con colillas de cigarrillos y, en definitiva, que se vean afectados por el humo del tabaco”, concluyó.