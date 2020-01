LA COMUNA REALIZABA DESCUENTOS, PERO NO LOS DEPOSITABA AL BANCO MACRO

El intendente de Rawson, Damián Biss, confirmó que el municipio está saldando paulatinamente la deuda contraída desde hace varios meses con el Banco Macro, y garantizó que, pese a las intimaciones, los empleados que son clientes de la entidad no sufrirán el embargo de sus cuentas.

Es parte de un acuerdo al que arribó el intendente con la gerente de la Sucursal Rawson del Banco Macro, Norma Quiroga. En el encuentro, concretado este lunes en el despacho de Mariano Moreno 650, donde participó también el secretario el secretario Martín Sterner, se abordaron detalles de los pagos que está efectuando el municipio para cumplir con las deudas, y la posibilidad de un nuevo desembolso con el que quedaría saldado noviembre.

“Hablamos de la recuperación de la deuda que teníamos con la entidad. Ya abonamos agosto, septiembre, octubre, y noviembre. Eso insumió un desembolso de alrededor de 6 millones de pesos que se les descontaban a los empleados y que el municipio no transfería a la entidad”, indicó Biss.

Este martes, señaló el intendente capitalino, “haremos un nuevo pago de 1 millón y medio de pesos. Con eso terminamos de pagar noviembre y quedarán diciembre y enero adeudados”.

Al empleado municipal “queremos llevarle tranquilidad porque políticamente ya está acordado con el Banco Macro, que además con la recuperación de la deuda que teníamos, demostramos voluntad de pago, por lo cual todo lo referido a embargos por cuotas de préstamos u otras prestaciones se encuentra frenado”.

Desde la entidad comentaron que las notificaciones “les seguirán llegando a los empleados porque cuentan con un sistema automático, pero nos trasmitieron que deben quedarse tranquilo, porque no van a sufrir embargos ni bloqueos de sus cuentas”.