CON QUIEN EVALUÓ EL ESCENARIO AMBIENTAL DE RAWSON

La condición ambiental de Rawson tras un período prolongado de inoperatividad de higiene urbana, que finalmente se puso en funciones con el Gobierno municipal iniciado el 10 de diciembre, fue analizada junto a otros proyectos de infraestructura por el intendente Damián Biss, y el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Zamarbide, quien visitó la ciudad, cumpliendo una agenda institucional que inició el jueves en Trelew y Gaiman.

El intendente recibió este viernes en su despacho al legislador radical por Mendoza, con quien conversó sobre distintos planes de obras para Rawson, aunque con la mirada puesta en lo ambiental. Posteriormente se acercaron al Concejo Deliberante, donde dialogaron durante algunos minutos con el titular de la casa legislativa Mauro Martínez Holley, y otros concejales.

Después de charlar con los legisladores locales, Biss y Zamarbide recorrieron el Museo del Puerto en Playa Unión, un sitio que conserva y recrea la historia de la zona y que ya recibió más de 2 mil visitas.

El primer contacto entre Biss y el diputado fue en Buenos Aires, cuando “el radicalismo nos hizo un agasajo a la intendente Inés Brizuela de La Rioja y a mí por ser dos intendentes de capital de provincia; allí me transmitió su interés en conocer nuestra zona”.

“El diputado –consignó el intendente-, viene con una impronta ambiental muy importante. Mendoza es una provincia que trabajó mucho en este sentido, así que de alguna manera estuvimos haciendo un diagnóstico de cómo esta nuestra ciudad, donde existe un problema ambiental sin precedentes”.

Para atender ese propósito, comentó el mandatario municipal, “se iniciaron acciones al comienzo de la gestión, modificando la estructura orgánica ejecutiva para darle otra impronta al ambiente, porque entendemos que es una gran problemática para nuestra ciudad”.

El diputado, “nos contó experiencias de cómo se maneja este tema y de las potencialidades que podemos tener como ciudad para darle un mejor abordaje y una solución”.

El intendente remarcó que desde el municipio se iniciaron “algunas gestiones a nivel nacional para lograr a través del Congreso el financiamiento para la ampliación de la planta potabilizadora, un problema que tiene Rawson hace muchos años”.

Durante su vista a Rawson y Playa Unión, el diputado nacional se definió como un “fanático del gobierno local, me encantan los temas de gestión de ciudades, que es trascendental en Argentina al ser uno de los países más urbanizados del mundo. El 92% de nuestra población vive en ciudades, con lo cual si resolvemos los problemas de la urbe estamos resolviendo gran parte de los inconvenientes del país”.

En este sentido, abordó que “todos tenemos que ser conscientes que el problema de la basura no termina cuando sacamos la bolsa de nuestra casa, ahí recién comienza y es una de las cuestiones más importantes con las que tiene que lidiar un intendente. Debemos entender que el problema somos todos y debemos ser parte de la solución”.

Zamarbide indicó que el próximo compromiso es “ayudar a los diputados Nacionales del Chubut de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna e Ignacio Torres, en la gestión de obras que necesita el municipio de Rawson”. Incluso “el radicalismo que encabeza Alfredo Cornejo a nivel nacional, también estás al tanto de la situación y vamos a acompañar el pedido de la provincia”.