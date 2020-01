DESDE LOS CUARTELES LANZAN DURAS CRÍTICAS HACIA EL GOBIERNO

Los cuestionamientos por parte de los Bomberos Voluntarios de Chubut hacia el Gobierno Provincial siguen creciendo, ya que desde dicha entidad están reclamando por incumplimientos por parte del Poder Ejecutivo a la hora de hacer frente a los compromisos económicos existentes.

En este contexto, Leandro Oliva, directivo del equipo de Bomberos Voluntarios de Trevelin, explicó en una entrevista con El Diario que la realidad actual es bastante complicada, haciendo referencia también a las particularidades que existen en la zona cordillerana durante esta época del año.

Al respecto, manifestó que “la situación que vienen teniendo todos los bomberos de la zona cordillerana es igual a la que tienen todas las instituciones de la Provincia. Hoy el sistema bomberil está totalmente abandonado a nivel provincial, porque no sabemos quien entró en Defensa Civil, nos vienen pagando con un subsidio de 100.000 pesos anual que hoy para una institución no es nada. Tenemos instituciones que no tienen ni una batería para poner en marcha una unidad para salir a combatir un incendio”.

El referente del equipo de Bomberos Volutnarios de Trevelin continuó con sus cuestionamientos hacia el Poder Ejecutivo de Chubut, insistiendo con que están “totalmente abandonado”. “La Provincia no hace ningún aporte a ninguna institución bomberil”, agregó.

Respecto a las medidas lanzadas días atrás en donde se anunció que los Bomberos de las localidades cordilleranas iban a intervenir sólo en los siniestros que ocurrieran dentro del ejido urbano, y no en los incendios forestales, Oliva recordó que a mediados del año pasado hubo una reunión en Esquel entre todos los cuarteles con la Federación. “En esa fecha, se dijo que por la problemática y el incumplimiento que tiene la Provincia con el sistema, llegamos al acuerdo con todas las instituciones que en los casos de salidas íbamos a cubrir lo que es la jurisdicción de cada cuartel de interface y el resguardo de viviendas. Si hay un problema de incendios forestales como hubieron años atrás, el sistema bomberil no se va a hacer cargo porque no le corresponde”, enfatizó.

En este sentido, recordó que “los bomberos son todos voluntarios, no son pagos, y eso hay que recalcarlo. Es toda gente que no va por un sueldo, sino porque tienen puesta la camiseta de bomberos”.

Relación con los brigadistas

Al ser consultado por la relación que existe entre los bomberos y los brigadistas, Oliva fue claro y destacó que entre ambas partes se dialoga constantemente. “Es más, con los brigadistas siempre se trabajó en conjunto y se trabaja muy bien. Los bomberos con los brigadistas hacen un trabajo espectacular en conjunto”, apuntó.

“Bomberos va a estar al resguardo, siempre, de cada casa, que es el cumplimiento que tenemos. No nos podemos hacer cargo de un incendio forestal, porque para eso está una institución que está trabajando con incendios forestales. Bomberos hace el resguardo de viviendas”, remarcó el referente del equipo de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Peticiones a Nación

Cabe aclarar que Nación se hace cargo del sistema de bomberos anualmente, lo que sucede es que los fondos enviados actualmente “no alcanzan para nada”, dijo Oliva, al mismo tiempo que ejemplificó con que “hoy un cuartel para cambiar una unidad tiene que estar tres o cuatro años para cambiar un camión cero kilómetro”.

Asimismo, lanzó peticiones contra el Poder Ejecutivo de Chubut: “Acá lo que tiene que hacer la Provincia es agilizar el tema de la Ley, hay una Ley que está trabada. Nadie se hace cargo de agarrar la Ley y llevarla a donde tiene que ir”. “Es una Ley que está trabada en Diputados”, agregó.

Por último, Oliva sostuvo que “el tema es que acá en la Cordillera el sistema está sufriendo mucho abandono de la Provincia, mucho abandono. Hay cuarteles como Cholila, Tecka, Lago Puelo, Epuyén, Río Pico y Senguer, que son cuarteles chicos que sufren un montón, porque no tienen plata. No tienen forma de juntar plata para comprar una unidad o para equipar un bombero”.

“Hoy equipar a un bombero te sale por encima de los 500.000 pesos y a nosotros la Provincia nos está dando 100.000 pesos por año cuando llenan los papeles para que nos bajen los subsidios, porque si viene un director de Defensa Civil y no hace llenar los papeles nosotros perdemos un subsidio provincial. El Gobierno tendría que todos los meses o una vez por año juntar una plata y repartirla en todos los cuarteles, porque todos los cuarteles trabajan 365 días del año, con nieve, con lluvia o con sol”, concluyó el directivo del equipo de Bomberos Voluntarios de Trevelin.