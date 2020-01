11:43 am

El domingo, la entrega de los premios SAG otorgados por el Sindicato de Actores tuvo una relevancia mayor que la habitual cuando se cruzaron dos figuras muy queridas por el público: Brad Pitt y Jennifer Aniston. Los intérpretes, que estuvieron dos años de novios y cinco casados, ganaron premios en sus respectivas categorías (mejor actor de reparto en cine para Pitt; mejor actriz dramática en TV para Aniston), y protagonizaron un momento que se volvió viral.

La expareja se cruzó backstage y dos fotos fueron difundidas de ese momento: una de ambos sonrientes, y otra de Jennifer alejándose mientras Brad la toma de la mano. Como era de esperarse, Twitter se llenó de mensajes alusivos a ese instante que, quienes siguen siendo fans de esa pareja, estaban esperando con mucha expectativa.

Como si las fotos no hubiesen sido suficientes para «romper Internet», se filtró también un video de Brad mirando cómo su ex ganaba su estatuilla. Asimismo, la ex Friends lo aplaudió cuando el actor alzó su SAG por su actuación secundaria en Había una vez…en Hollywood.

El miércoles por la noche, en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Pitt fue abordado por la cronista del portal Entertainment Tonight, quien le preguntó a la estrella por el premio a la trayectoria que recibiría esa noche, y por el encuentro con Aniston. Al ser consultado acerca de si era consciente del impacto mediático de las imágenes, Brad aseguró que no tomó dimensión de la trascendencia de las mismas.

«No sé, soy felizmente ingenuo y voy a permanecer así», expresó el actor de 56 años. Cuando la periodista le repreguntó por la cantidad de notas alusivas que hay en Internet sobre él y su exmujer, Pitt dijo que no lee lo que se publica en la web.

Asimismo, fuentes allegadas a ambos le contaron a Entertainment Tonight que ellos se ven «casual y ocasionalmente», y que construyeron una gran amistad. «Brad la adora, e incluso se disculpó por cosas que no funcionaron en su relación», agregó la fuente.

Pitt y Aniston se casaron en el año 2000 y estuvieron juntos hasta el 2005. Luego, la actriz de The Morning Show estuvo en pareja con Justin Theroux entre 2010 y 2017, al tiempo que Pitt mantuvo una muy comentada relación con Angelina Jolie entre 2005 y 2016.