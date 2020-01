REBELIÓN DE ESCRIBANOS DE CHUBUT CONTRA LA INICIATIVA DE ARCIONI

Dentro del conjunto de proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo de Chubut para que se trate en sesión extraordinaria esta semana en la Legislatura, se encuentra una iniciativa que refiere a la aplicación de impuestos a la transmisión gratuita de bienes, algo que despertó cuestionamientos de diversos sectores.

Esta normativa prevé que los chubutenses abonen un gravamen sobre las herencias que reciban de todo tipo de bienes, ya sea que estén ubicados en territorio chubutense o fuera de la provincia.

En este sentido, fuentes consultadas por El Diario remarcaron que uno de los ítems que podría corregirse para aumentar la recaudación, sin tener que acudir a esta herramienta refiere a la Tasa de Justicia, la cual exime de pago a todos los bienes ubicados fuera de la Provincia, a pesar de que el trámite judicial y la labor administrativa se lleva a cabo en los Tribunales chubutenses. Respecto al proyecto en cuestión, afirman que “los bienes que están en otras provincias no los pueden gravar como percibidos si no modifican la Tasa de Justicia y acá no pagan, es una incoherencia”.

El proyecto enviado a la Legislatura de Chubut, que deberá ser analizado y debatido por los diputados provinciales es claro, y ya en su artículo primero prevé que “todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma, estará alcanzado con el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes”.

“Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, no estarán alcanzados por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, los enriquecimientos patrimoniales a título gratuito cuyos montos totales no superen la suma que establezca la reglamentación”, agrega la normativa que espera el Ejecutivo que se apruebe esta semana.

Falta acompañamiento

En el marco de las fuertes internas que hay dentro del bloque de Chubut al Frente dentro de la Unicameral provincial, este proyecto, al igual que otros que sería tratados mañana, despertó un fuerte cuestionamiento por parte de los legisladores opositores, pero también volvió a acrecentar la grieta en el oficialismo.

Según trascendió en las últimas horas, hasta el momento el gobernador Mariano Arcioni no llegaría a tener un acompañamiento de 14 diputados, que es el número que necesita para alcanzar la mayoría simple dentro de la Cámara de Diputados de Chubut. De hecho, esta iniciativa es una de las que más cuestionamientos internos ha despertado dentro del bloque de Chubut al Frente.

Escribanos critican a Arcioni

Además de los cuestionamientos por parte de la mayoría de los abogados de Chubut, que fueron replicados por distintos actores del Poder Judicial provincial, quien emitió ayer un pronunciamiento oficial al respecto fue el Colegio de Escribanos de Chubut, que aseguró que un impuesto sobre la transmisión gratuita de bienes corresponde a un tributo “regresivo” y “confiscatorio”.

En las primeras líneas de su comunicado, dicha entidad estimó que esta iniciativa es “totalmente inconstitucional”, al mismo tiempo que alertó que “nos perjudica a todos los chubutenses”. “Vos que le queres dejar la casa a tus hijos en vida, el Estado te va a sacar y confiscar el 8% de lo que vale la propiedad”, afirmaron los escribanos de la Provincia.

En un comunicado dirigido a “los señores legisladores del Chubut y a los habitantes del Chubut”, el Colegio de Escribanos de la Provincia aseguró estar “en permanente contacto con la población de esta Provincia y por tanto toman conocimiento de la situación financiera de sus habitantes, observan con preocupación el proyecto de creación de un nuevo impuesto, el denominado comúnmente ‘impuesto a la herencia’ que afecta a todos aquéllos que reciben bienes a título gratuito, sea por herencia, donaciones, legados u otros”.

“Este impuesto, rémora de épocas pasadas y que hace años fue derogado, resurge como una nueva forma de recaudar del estado sin contemplar, que afecta a quienes simplemente reciben una vivienda, a quienes reciben otros bienes que pueden destinar a fuente de trabajo, que produce una actividad económica que beneficia a la comunidad. Por el sólo hecho de heredar, deberá el ciudadano de esta provincia abonar un nuevo impuesto y el proyecto fija un mínimo que actualmente duplica el salario, por ejemplo, de un empleado de comercio. Es tan abarcativo el impuesto, que incluso grava los bienes que pudieren estar fuera de la provincia pero que lo recibe un habitante de la misma, e incluso faculta a la autoridad de aplicación para intervenir las cajas de seguridad de los Bancos”, afirma el texto publicado en la víspera”.

Afecciones del posible nuevo tributo

En cuanto a los alcances que tendría este nuevo tributo, los escribanos chubutenses consideraron que el mismo “afecta derechos consagrados por la Constitución Nacional: igualdad y derecho de propiedad; plantea carga tributaria diferente, de acuerdo si el contribuyente posee bienes dentro o fuera de la provincia; confiscatorio, en razón de que el impuesto aplica desconociendo en su totalidad las posibilidades patrimoniales de los afectados para poder tributarlo; doble o múltiple imposición de impuestos; el titular del bien que se transfiere a título gratuito ya tributó durante su vida impuestos sobre dicho bien (bienes personales, impuestos al ingreso al patrimonio, etc.)”.

“Afecta derechos consagrados por la Constitución Provincial: artículo 93, que establece el principio orientador de ubicación territorial de los hechos imponibles; y el artículo 94, que establece los objetivos de la política tributaria de la provincia”, afirma el texto.

Además, la entidad remarcó que “este impuesto, cuyos fundamentos sólo son lograr mayor recaudación del estado provincial en pos de mantener su gravoso funcionamiento, sin destino fijado y sin contemplar, que deberán abonarlo sus habitantes por sobre la múltiple existencia de otros impuestos y tasas que van en menoscabo de los ingresos de los chubutenses y de sus posibilidades de mejorar su pasar, resultará gravoso y recesivo y seguramente, volverá como antaño, a la existencia de bienes heredados sin regularizar su situación jurídica y muchos abandonados”.-

“Por las consideraciones efectuadas y muchas más, que seguramente valorarán nuestros representantes en el Poder Legislativo, es que instamos, no se apruebe el proyecto presentado, sino que se proceda a un análisis profundo de sus consecuencias en forma previa y con las valoraciones que merece el caso”, enfatizó el cuerpo.

Por último, el Colegio de Escribanos de la Provincia concluyó diciendo que la entidad se pondrá a disposición, “a través de sus miembros, para colaborar siempre en el entendimiento que, las distintas opiniones y valoraciones aportan para mejorar el sistema”.

Abogados y escribanos rechazaron la iniciativa ante diputados

En horas del mediodía de ayer, representantes del Colegio de Escribanos de Chubut y del Colegio de Abogados de la localidad de Puerto Madryn mantuvieron una reunión con diputados provinciales de los tres bloques, con el objetivo de expresar sus preocupaciones por el proyecto de creación del nuevo impuesto hacia las transferencias de bienes a título gratuito.

En dicha oportunidad, los profesionales se opusieron a la iniciativa impulsada por el gobernador Arcioni, afirmando que “el proyecto atenta contra principios constitucionales muy claros. Queremos evitar que se apruebe esta ley por ser inconstitucional”.