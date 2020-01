LA TITULAR DE LA UCR CUESTIONÓ EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL

La presidente del radicalismo chubutense, Jacqueline Caminoa se reunió con los integrantes del Bloque Arriba Rawson, en el Concejo Deliberante siendo recibida por el presidente del cuerpo, Mauro Martínez Holley, en el marco de una recorrida que realiza por la región la dirigente partidaria.

Sobre la realidad de la provincia, Caminoa admitió que, “estamos preocupados con esta realidad que si bien es responsabilidad del gobierno actual sabemos que esto viene de arrastre”.

Enumeró que, “vemos que hay problemas en las rutas, no ha habido inversión, no hay agua, se corta la luz con el calor, con el viento, claramente falta de inversiones que son reflejo de muchos años de gobierno dedicados a incorporar gente a la administración publica pero que no ha hecho nada a nivel del interior provincial”, sostuvo Caminoa en tono crítico.

Ante la consulta de la expectativa que existía respecto del respaldo del gobierno nacional para superar la crisis que atraviesa la provincia, la dirigente señaló que, “lo que hemos visto es que lo han largado (al gobernador Arcioni) con la consigna que debía acomodar las cuentas para poder ser atendido por las autoridades nacionales”. Y señaló de inmediato que, “el gobierno nacional anterior muchas veces acudió con ayuda de Chubut”. Consideró razonable el pedido de reordenamiento de cuentas, pero consideró que “había expectativas que lo iban a oxigenar de entrada y esto no ocurrió. Lo grave es que se acumula la cuestión salarial junto a los otros temas que urgen atender”, reflexionó.

Caminoa fue consultada por el impacto que podrían tener las medidas que han trascendido de congelamiento salarial, admitiendo que probablemente se agudice la conflictividad social. Advirtió que una receta similar llevo adelante la vecina provincia de Santa Cruz, “pero no tenía el endeudamiento que soportamos nosotros”. Respecto de como actuará la UCR chubutense, adelantó que, “vamos a posicionarnos institucionalmente”, a la vez que señaló que este problema, “lo debe arreglar el peronismo, son veinticuatro los peronistas en la Cámara y es un problema generalmente de internas. El radicalismo irá por el institucionalismo de la provincia”, reiteró.