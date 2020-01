INICIARON RETENCIÓN DE SERVICIOS Y RECLAMAN PAGO DE UN BONO ADEUDADO

El Sindicato de Camioneros del Chubut, comenzó una retención de servicios en la empresa YPF, y denuncia que el conflicto con la operadora responde a “irregularidades en los yacimientos”. En ese marco advierten que, a pedido de la compañía ha ingresado personal policial a los yacimientos que hostigan a los trabajadores camioneros.

“La petrolera estatal YPF persiste en irregularidades y ha llevado a los trabajadores al conflicto y a tomar medidas de fuerza. Responsabilizamos a la empresa YPF por la situación, absolutamente ilegal, que debe ser regularizada de inmediato”, afirmó Camioneros a través de un comunicado.

Falta de pago

Jorge Taboada, secretario General de Camioneros, explicó la retención de servicios en la empresa YPF, responde a la falta de pago del bono que el sector viene percibiendo hace diez años y que según Taboada “es un derecho adquirido”.

Sin embargo, agregó que se trata de uno de tantos conflictos a resolver con la empresa YPF, dado que denunció que la misma en el último tiempo sumó a efectivos policiales en yacimientos y los trabajadores del sector son sometidos a requisas y controles de documentación.

“El conflicto es con YPF y las empresas que se niegan a abonar este bono que lo venimos cobrando hace diez años” indicó Taboada en declaraciones a La Cien Punto Uno, al tiempo que agregó que en el caso de YPF “es uno de los tantos conflictos que tenemos que resolver pasa con el tema de las arenas de Dolavon”.

En el caso de los choferes que se encuentran en condiciones de percibir el bono indicó que se trata de 600 a 700 afiliados quienes “no lo han percibido”, dijo el dirigente y afirmó que “si no lo abonan vamos a tomar las medidas que haya que tomar”.

“Estarán paralizadas; la distribución de combustible, yacimientos y seguirá paralizado hasta que haya respuestas”, sentenció Taboada.

Hostigamiento policial

En las últimas horas se habría producido un hecho que en cierto modo ofició de detonante de la medida de fuerza, según explicó Taboada al indicar que “tuvimos un incidente con un trabajador con la policía de Chubut que está metida dentro de los yacimientos petroleros, con la impronta de (Federico) Massoni, haciéndose los malos, le piden documentación y hacen requisa a los camioneros. Eso no lo vamos a tolerar”.

“No vamos a soportar que dentro de los yacimientos haya policías de la provincia con este tipo de actitudes haciendo un control documentario o vehicular. O los sacan o no vamos a prestar servicio”, advirtió Taboada y agregó “donde haya un policía vamos a paralizar la actividad”.

Paritaria sin acuerdo

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros insistió este miércoles con su pedido por un aumento del 33% para los salarios en este semestre pero la cámara empresarial ratificó que no puede pagarlo, por lo que no hubo acuerdo. Se trató de la tercera audiencia paritaria entre la Federación sindical que conducen Hugo y Pablo Moyano y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que preside Mario Eliceche.

La representación empresaria argumentó que las empresas del transporte de carga no están en condiciones de afrontar un incremento del 33% en seis meses debido a la fuerte caída de la actividad por la recesión y al aumento de los costos operativos que viene generando la inflación.

Los Moyano presentaron su queja a través de un comunicado de prensa y señalaron que los empresarios se negaron a acceder al pedido, “sabiendo que los trabajadores fueron los más golpeados y perjudicados por la alta inflación”.

“Esto que pretenden los empresarios de no pensar en los trabajadores es lamentable, de continuar esta posición de los empresarios nos hará tomar todas las medidas necesarias para cuidar y hacer respetar la dignidad, los derechos, el salario de los trabajadores”, dijo Pablo Moyano.