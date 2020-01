Según las cifras más recientes, el coronavirus de Wuhan ya produjo 17 muertos y al menos 470 infectados, un significativo aumento con respecto a los 41 del pasado viernes. Al tiempo que el gobierno chino cree que el virus 2019-nCov, descubierto hace dos semanas, haya mutado, lo que complicaría su tratamiento. Y, ante la posibilidad de que crezcan los casos con los millones de desplazamientos que se producirán en los próximos días con motivo del año nuevo chino, ha recomendado a los ciudadanos que eviten viajar a Wuhan y ha cerrado la red de transporte público de esta urbe para impedir a sus lugareños salir de la localidad.

La recomendación para los ciudadanos de Wuhan es que no abandonen la localidad. Las redes de transporte público se suspenderán a partir de las 10 de la mañana del jueves, y el aeropuerto y las estaciones de tren estarán cerradas para las salidas, según ha informado la televisión estatal china. “La cantidad de casos identificados está aumentando porque tenemos una mayor comprensión de la enfermedad, mejores métodos de diagnóstico y más recursos movilizados”, ha apuntado esta mañana Li Bin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Sanidad.

El número creciente de positivos también podría atribuirse a un ejercicio de transparencia por parte de las administraciones locales y regionales siguiendo las instrucciones de la dirección del Partido, que ha amenazado con castigar a quienes maquillen la realidad. “Todo aquel que no diga la verdad será clavado al pilar de la vergüenza para toda la eternidad”, proclamó el lunes Chan An Jian, perfil oficial en redes sociales de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos. El portavoz ha asegurado este miércoles que el Gobierno no ha escondido ningún dato hasta la fecha y se ha comprometido a “seguir ofreciendo información hasta que deje de ser necesaria”.