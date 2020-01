LA PROVINCIA SE MANTUVO EN EL PRIMER PUESTO DEL RANKING DURANTE 2019

La actividad petrolera no fue un tema menor durante el año pasado, teniendo en cuenta las constantes variaciones y fluctuaciones. Además, el desarrollo de Vaca Muerta hizo que haya un giro rotundo en la distribución de los productores y de las compañías que invierten en esta área. No obstante, Chubut siguió siendo la provincia con mayor producción de crudo de toda la Argentina, aunque todavía restan conocerse los números correspondientes a diciembre. No obstante, el crecimiento productivo de Neuquén, con un incremento del 27% a partir del shale oil de Vaca Muerta, podría generar que Chubut baje al segundo puesto en el año en curso.

Asimismo, entre enero y noviembre de 2019, Chubut alcanzó una producción de 7.969 millones de metros cúbicos, lo que representa un 1,5% más que los 7,855 millones de metros cúbicos alcanzados durante el mismo lapso temporal de 2018.

La diferencia positiva fue de unos 717.000 barriles de petróleo más que en 2018. En tanto, al sumarse los números correspondientes al mes de diciembre, con una producción que había comenzado a reducirse levemente desde agosto del año pasado, como consecuencia del congelamiento de los combustibles anunciado por el ex presidente Mauricio Macri, la diferencia podría ser más anunciada a la mencionada. En contrapartida, hasta antes de las medidas anunciadas por el ex mandatario Chubut crecía a un ritmo cercano al 3%.

Así las cosas, Chubut cerró el año inmediatamente anterior con una producción en orden a los 8,7 millones de metros cúbicos, manteniendo el primer lugar en el ranking de producción de petróleo, que sostuvo ininterrumpidamente des de el año 2006.

Influencia de Vaca Muerta en Neuquén

Por su parte, Neuquén tuvo variables más contundentes durante 2019, ya que además de vivir la influencia contundente de la producción de Vaca Muerta, también fue la provincia que más fuerte sintió el secreto nacional impulsado por la administración de Macri. Esto último se debió a que las inversiones en las áreas no convencionales resultaron altamente sensibles a la inestabilidad política que se dio en el área energética.

Según los especialistas, si el gobierno de Cambiemos no hubiese congelado el precio del barril del petróleo y del costo del dólar para este tipo de comercializaciones, hubiese sido muy probable que Neuquén haya desplazado a Chubut en el ranking de las provincias con mayor producción durante 2019, algo que seguramente ocurrirá en 2020.

Esto último se desprende que durante los primeros ocho meses del año pasado, y con el freno del último trimestre, Neuquén alcanzó un crecimiento de producción de crudo de un 27% en los primeros 11 meses de 2019 comparados con el mismo lapso temporal del año inmediatamente anterior.

Esta provincia tuvo una producción de 7.269 millones de metros cúbicos, superando los 5.706 millones de metros cúbicos del año anterior. El incremento, de unos 9,8 millones de barriles, explicada fundamentalmente por la cantidad de petróleo no convencional que se extrajo de Vaca Muerta.

Así las cosas, las proyecciones en las que se analiza un posible comportamiento de diciembre pasado, indican que Neuquén cerró el 2019 con una producción cercana a los 7,9 millones de metros cúbicos.

Santa Cruz sigue a la baja

A su turno, a pesar del crecimiento de Chubut, la cuenca San Jorge, en su totalidad, presentó un signo negativo en la producción del año pasado, debido a que en la parte de Santa Cruz hubo números en rojo. Puntualmente, la segunda provincia más austral del país mantuvo la tendencia a la baja, reflejada en los 4.650 millones de metros cúbicos de petróleo extraídos en los 11 meses de referencia, lo que significa un retroceso de 4%, en comparación con los 4.836 millones de metros cúbicos producidos en igual lapso temporal de 2018. Así las cosas, Santa Cruz tuvo un descenso de 1,2 millón de barriles de petróleo menos que el año anterior.

Se produjo un derrame de petróleo en Caleta Córdova

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Regulación y Control, a cargo de Daniel Micheloud, intervino este sábado rápidamente ante un derrame de petróleo de un pozo inyector, con gran porcentaje de agua.

Cabe aclarar también que en el lugar del siniestro realizaron labores un camión de la empresa y el Ministerio corroboró que se ejecute el Rol de Contingencia adecuadamente. El hecho ocurrió en cercanías de las playas de Caleta Córdova.

Se constató la rotura de la línea de conducción del pozo inyector sol de mayo 1, de CRI Holding, con derrame de agua de producción. Se corroboraron rastros de hidrocarburos y se determinó que el área afectada fue de aproximadamente 300 metros cuadrados.