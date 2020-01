LA CIPPEC ANALIZÓ LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE TODAS LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

Como es habitual, todos los años el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elabora su informe anual respecto a la situación que están atravesando todos los distritos del país en cuanto a cuentas públicas y el esclarecimiento de los números que se manejan dentro de las administraciones regionales.

En este documento se sumó un nuevo dolor de cabeza para Chubut, que este año cuenta con arduos vencimientos de deuda que debe reperfilar para no ingresar en cesación de pagos, no puede hacer frente de manera regular a la cancelación de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública con los fondos que ingresan a las arcas provinciales y también está en riesgo la aprobación del paquete de ajustes que impulsó el Poder Ejecutivo y que habría sido un requerimiento por parte del equipo económico del Gobierno Nacional para brindarle ayuda.

Lo que sucedió ahora es que el CIPPEC determinó que Chubut fue la provincia menos transparente de todo el país durante 2019. En el marco general de esta crisis económica y financiera que ya lleva más de dos años, se puso bajo la lupa la falta de publicación de los datos de las cuentas públicas y las demoras en este concepto, lo que posicionó a la provincia patagónica como la peor posicionada.

Según alertan desde distintas entidades, esta falta de información pública no sólo repercute como carencia de transparencia, sino que también imposibilita la posibilidad de analizar y hacer el seguimiento correspondiente de los movimientos y los números de las cuentas del Estado provincial. En este sentido, cabe resaltar que lo lógico sería que los ciudadanos puedan tener un hondo conocimiento y precisiones de lo que ocurre con este dinero, ya que en un gran porcentaje corresponde a aportes de los mismos habitantes.

Vuelve al fondo

De esta manera, Chubut vuelve a la parte inferior del ranking que elabora la entidad en cuestión todos los años, integrándose nuevamente con los distritos que tienen menor transparencia en información y publicación sobre la utilización de recursos fiscales y el dinero público. Puntualmente, la provincia patagónica recibió un puntaje de 3,5 sobre un máximo de 10 puntos.

Vale destacar también que estos datos surgen específicamente del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que diseña el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En tanto, el puntaje promedio del resto de las provincias en el índice de transparencia se ubicó en 7,8 puntos, mejorando la performance de 2018, cuando los gobernadores cerraron con una medición de transparencia en 7,5. De esta manera, se desprende que Chubut ni siquiera alcanzó la mitad del promedio nacional, número sumamente preocupante.

El ranking se elabora a través de los criterios de disponibilidad y desagregación de la información fiscal publicada en Internet y el nivel de rezago con que se la pública a través de los sitios oficiales de los Ministerios de Economía de cada distrito, la Contaduría General o portales específicos gubernamentales.

Más deuda y más déficit

“La disponibilidad de información sobre el uso de los recursos fiscales es un ingrediente crítico para alimentar el debate político, la opinión pública en general y las decisiones que se plasman en el presupuesto”, señaló uno de los investigadores y analistas de la CIPPEC en el informe en cuestión.

Chubut fue la peor provincia en materia de transparencia de publicación de datos sobre el uso de los dineros públicos y con un agravante: Empeoró el resultado de 2018, año en el que había obtenido 4,20 puntos, frente a los 3,50 puntos que consiguió en 2019.

El documento precisó también que para la elaboración del informe “se consideró únicamente la información que está disponible en internet, dado que un elemento central de la transparencia activa es que los datos difundidos sean accesibles para el conjunto de la ciudadanía”.

El contundentemente negativo resultado que consiguió Chubut no resulta para nada llamativo, recordando que prácticamente durante todo 2019, la oposición exigió en reiteradas oportunidades al Gobierno Provincial a cargo de Mariano Arcioni que transparente los números para conocer la deuda y el déficit real y cómo se llegó a la acuciante situación de crisis económica y financiera que, entre otros efectos, causó el pago escalonado de los sueldos para los empleados de la Administración Pública.

En el otro extremo de la tabla elaborada por el CIPPEC, la antítesis a Chubut fueron las provincias de Entre Ríos, que cosechó el máximo posible de transparencia con 10 puntos; Córdoba quedó muy cerca con 9.9 puntos y cerró el podio Santa Fe con 9.85.