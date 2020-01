PATÍN CARRERA HACIENDO ESCUELA

El Club Omega de la ciudad de Puerto Madryn es una escuela deportiva del Patín Carrera, institucion que la pasada semana, visitaron el ente deportivo provincial Chubut Deportes.

Entrenadores y dirigentes, se reunieron con el gerente General, Brian Oggero, y realizar la presentación formal de la institución.

El Club Omega y su gran presente

La actividad del Patín Carrera, cuenta con un club oficial en la ciudad de Puerto Madryn, como lo es el Club Omega: la pasada semana, sus dirigentes visitarán Chubut Deportes y compartieron su presente con las autoridades del ente deportivo provincial.

El presidente y entrenador del Club, Mauro Acuña, se mostró muy agradecido por el recibimiento en Chubut Deportes y destacó que “vinimos a presentar a la institución como club y hablar un poco del Patín Carrera, lo que trabajamos día a día en la ciudad de Puerto Madryn”. Además de Acuña, formaron parte de la reunión la secretaria y entrenadora Lorena Ludueña y las integrantes de la sub comisión directiva, Estefanía y Georgina Silva.

“Esta es la disciplina principal del Club y la venimos desarrollando hace 5 años. Hemos tenido grandes logros como participar de competencias nacionales”. Y han tenido grandes resultados: En el 2018, la delegación que representó a la provincia en el Campeonato Nacional finalizó en el 6° lugar, mientras que en el 2019 fue 8°. Acuña nos cuenta que en estas competencias participan alrededor de 26 equipos.

De escuela de Patín a Club: 5 años de historia

El Club Omega comenzó con su trabajo hace aproximadamente 5 años: “Si bien habíamos trabajado en la disciplina y teníamos conocimientos sobre la misma, veíamos que en la provincia y en Puerto Madryn no se desarrollaba un espacio de contención de lo que es el roller. Por eso decidimos generar un espacio nosotros mismos”. Además, Acuña explica que fue un proceso de aprendizaje: “Como la disciplina de velocidad no era conocida, utilizamos el Roller como un nexo; una excusa recreativa que encontramos para llevarlo hacia el Patín Carrera”.

“Durante este tiempo nos dedicamos a trabajar en la difusión del Patín Carrera, a hacer cultura de esta disciplina”, asegura Acuña y la prueba de esto está en las dos actividades realizadas el año pasado: En cada una participaron alrededor de 70 personas de Puerto Madryn y Trelew.

El presidente Mauro Acuña proviene de Río Negro y conoció la disciplina desde su adolescencia. “Ambos somos profesores y entrenadores con Lorena y quisimos instaurar esta disciplina en Chubut. Queríamos trabajar con una actividad novedosa para la región”. Hoy el Club tiene alumnos que van desde la edad de 4 años a 50. “Nosotros abarcamos todas las edades, no hay límite de edad”, asegura Acuña y además agrega: “Si bien algunos compiten, muchos van con objetivos de aprender o de superar miedos”. Sus entrenamientos se desarrollan en el SUM del Colegio 84, aunque también organizan actividades al aire libre.

El Club ya se prepara para sus actividades oficiales: Cuentan con Torneos Regionales y Nacionales entre los meses de abril, agosto y noviembre. Además, a lo largo del año realizan distintas competencias de integración junto a la escuela de Patín Carrera de la ciudad de Trelew.

Por último, el 10 de mayo realizaran una competencia al aire libre con distintos niveles: Las distancias que se correrán son 21K, 10K y 5K para niños y niñas.

Patín Carrera en Argentina

El Patín Carrera (también se lo puede conocer como “Patín de velocidad”) es una disciplina en pleno desarrollo en nuestro país. Está enmarcada en la Confederación Argentina de Patín, institución que nació en 1956 para todas las disciplinas con patines.

Si bien es una actividad reconocida por el Comité Olímpico Internacional, todavía no cuenta con aval para formar parte de los Juegos Olímpicos. Aunque si hubo participación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y en los Panamericanos de Lima 2019.

En Argentina se reconocen 3 niveles dentro de la disciplina: Federado, Intermedia y Escuela. Dentro de esta última se ubica la provincia del Chubut y el Club Omega, ya que está en vías de desarrollo. En el 2018, consiguieron el 6° lugar en el Campeonato Argentino en el nivel Escuela.