EN EL CAMPING DE SEC

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio encabezó la apertura del Camping del sindicato, que permanecerá abierto a diario, durante enero, para recibir a los hijos de los afiliados durante la Colonia de Verano.

“Estamos conformes y contentos, mirando siempre la organización y que no falte nada para los chicos. Es un lindo servicio, entendemos que ha sido un gran esfuerzo la continuidad de estas colonias para brindar la cobertura de desayuno, almuerzo y transporte. Incluso, me decían que es la única colonia que brinda los tres tramos de desayuno, almuerzo y transporte, que son costos que han subido considerablemente y que nosotros hemos podido mantener. Por eso, estamos conformes con la organización y los ‘profes’”, destacó.

En cuanto a las actividades que allí se realizarán, precisó que “hay un programa para los casi 300 chicos, incluidos los del Valle; los padres saben dónde están y qué actividades desarrollan cada día, qué se come y demás”, agregando que “para nosotros es importantísimo integrar a los padres con reuniones previas que ha hecho el equipo de profesores, para que ellos se sientan contentos; y eso se refleja en la respuesta que año tras año ha venido teniendo esta colonia”.