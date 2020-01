BUSCAN SABER CUÁNTO PERSONAL TIENE EL MUNICIPIO

Tal cual lo anunciado por el intendente de Rawson, Damián Biss, hasta el viernes 31 de enero se realizará un relevamiento, de carácter obligatorio, para todo el personal municipal. El trámite lo deberán realizar los empleados de planta permanente, transitoria, contratos de locación de servicios, y los programas de empleo laboral.

Biss señaló que “la actualización de los legajos comprende a todo el personal, independientemente de la relación laboral que tengan con el municipio”. Mencionó la importancia de que el empleado complete el trámite de actualización porque “quien no se presente, no se le liquidará el sueldo de enero”.

En cuanto al mecanismo, el intendente dijo que “se hará una entrevista personal con cada uno de ellos para saber de qué sector dependen y las labores que cumplen. Hay aproximadamente 1500 personas que salarialmente dependen del municipio y en muchos casos no hemos podido localizarlos”.

Biss destacó que “por lo menos la mitad de los empleados está trabajando actualmente. En muchas áreas se está llevando adelante una tarea organizada, y se pusieron a disposición, más allá del atraso que hubo en los sueldos. Y esto, también con el aporte de los vecinos que contribuyen con los impuestos, permite hacer el despliegue de actividades y de los servicios en lo que va de la gestión”.