Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa, que será debatido en el recinto en una sesión especial prevista para este miércoles.

El oficialista Frente de Todos consiguió el respaldo de los bloques referenciados en gobiernos provinciales y en el sector lavagnista, por lo que se aseguró el quórum para y la aprobación del proyecto.

Durante la reunión de comisión funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron los principales puntos del proyecto y luego respondieron las consultas de los diputados.

El dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas será debatido en la sesión prevista para el miércoles al mediodía y luego pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley la próxima semana.

Massa, con gobernadores de Juntos por el Cambio

Gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de bloques parlamentarios de ese espacio opositor adelantaron al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, su «voluntad de acompañar» el proyecto de Restauración de Sustentabilidad de la deuda externa, pero reclamaron que el gobierno se comprometa a tener en cuenta las deudas que las provincias mantienen con el Tesoro y la Anses.

«Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar, que tenga un marco de previsibilidad, y no que tengamos, por un lado, la búsqueda de la solución al endeudamiento en dólares de la Nación y, por otro lado, que las provincias sigan con sus problemas de deuda», enfatizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JXC), Mario Negri.

El reclamo de los referentes opositores fue presentado ante Massa, en un encuentro que se realizó en el despacho del titular de la Cámara baja y que reunió a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Corrientes, Gustavo Valdés, además del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De la reunión -a la que se sumó después el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- participaron, además de Negri, el referente del PRO Álvaro González; Alfredo Cornejo, por la UCR; y Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica.

Negri ofició como uno de los voceros del encuentro, que duró una hora y en el que todos acordaron continuar conversando este martes mismo, más tarde.

«Lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos», graficó Negri.

Reveló que tanto Massa como Máximo Kirchner se comprometieron a realizar consultas con los funcionarios respectivos, tras lo cual volverían a reunirse con una respuesta a esos planteos, y destacó el «importante grado de recepción» que recibió el pedido por parte del oficialismo.

Desde el PRO, Álvaro González admitió que la respuesta del oficialismo a su planteo es «atendible, que es no mezclar en una ley la deuda en pesos de las deudas en dólares». «Entendemos que le falta a esta ley que tiene condimento propio de la jurisdicción, la deuda intra-Estado», agregó.

La negociación

Entre los ejes que propone la oposición incluir en el texto del Poder Ejecutivo está la autorización a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración de sostenibilidad y prorrogar hasta diciembre de 2024 los vencimientos de capital e intereses de las deudas que por todo concepto tengan las provincias con Nación (incluidas deudas con el FGS- Anses), entre otras cuestiones.

También, plantean que se autorice a las provincias a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos, cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal.

Si bien todo es materia de negociación, ambas partes saben que desde Economía bajaron línea al Congreso respecto de que no se puede mezclar deuda interna con deuda externa, «pero habrá que esperar», dijeron desde el bloque de diputados de Juntos para el Cambio.

La postura que llevarán al recinto se terminará de definir en una reunión del interbloque prevista para las 19.30, luego del plenario de comisiones.

A ese encuentro interno, los socios de Juntos por el Cambio llegarán con un condicionamiento: la diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, anticipó que su bancada acompañará el proyecto de ley sobre Deuda Pública Externa y rechazará el referido al Consenso Fiscal.

El FIT protesta

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) realizará este miércoles una protesta frente al Congreso para repudiar el proyecto de ley que busca renegociar la deuda externa, por considerar que se trata de «una operación de rescate no del país, sino de los acreedores».

El acto se realizará frente al Parlamento a partir de las 17.30 en rechazo al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera.

«Es una operación de rescate no del país, sino de los acreedores», advirtió el FIT en un comunicado, en el que calificó de «fraudulenta e ilegítima» la deuda.

La alianza de izquierda incluso criticó al Gobierno por estar «condicionados por los dictados y requerimientos de los acreedores, el FMI y el imperialismo». «Estamos ante una hipoteca perpetua, ilegitima y fraudulenta que ha venido creciendo como bola de nieve, a pesar de que todos los gobiernos de turno fueron haciendo frente a todo los compromisos», cuestionó.

El diputado nacional Nicolás del Caño manifestó en su cuenta de la red social Twitter que el FIT no es «parte de este pacto que tienen los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa, que no solamente tiene que ver con los bonistas privados, sino con el acuerdo con el FMI».

Su par Romina Del Plá, por su parte, dijo en un comunicado que «esta ley, junto con la mal llamada ‘ley de solidaridad’ y el nuevo Consenso Fiscal que va a esquilmar a los trabajadores en cada provincia, forma parte de un paquete de rescate al capital financiero y especuladores que quebraron al país y a sus provincias».

En ese sentido, advirtió que «las leyes enviadas al Congreso sellan un pacto entre el gobierno y Juntos por el Cambio, que agrava la entrega colonial al capital financiero».

