DESDE LA SCPL EXPLICAN LOS MOTIVOS DE LOS CORTES DE AGUA

El gerente de Recursos Hídricos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Gerardo Couto, indicó este miércoles que desde el acueducto se bombean 100 mil m3 de agua por día, pero el sistema consume unos 110 mil m3 diarios, con lo cual hay un déficit que en sólo cuatro días dejaría las reservas en Puesto La Mata en un nivel crítico. Ante esto, se recurre a los cortes de agua, cuya única solución para evitarlos consideró que se encuentra en la finalización y puesta en funcionamiento de la repotenciación del acueducto.

“El sistema acueducto esta funcionado impecable y estamos logrando tener una continuidad de operación que no hemos tenido en otros años”, destacó, al tiempo que agregó que en otras oportunidades el suministro de agua experimentó interrupciones “por roturas, problemas en el sistema de bombeo y demás que este año, casi desde septiembre u octubre no hemos tenido contingencias en el acueducto”, valoró Couto.

Cortes de agua

Los cortes de agua en verano son habituales, y explicó que esto se debe a que “bombeamos 110 mil m3 día y las ciudades consume 125 mil m3 día, por lo que tenemos un faltante que depende del grado de racionalidad que le pongan los vecinos al consumir, y de las altas temperaturas”, remarcando que ninguno de los dos factores pueden ser controlados por la SCPL.

“Las reservas nos bajan a razón de unos 12 mil m3 diarios en promedio, con lo cual -si tenés una reserva de 80 mil m3- en cuatro días te baja a 48 mil m3 y entras en una zona de riesgo”, detalló el gerente de Recursos Hídricos.

Al mismo tiempo, remarcó que esta situación no se vive durante todo el año, sino que “se agrava en el verano con una continuidad de días de temperaturas elevada, y la gente no tiene hábito del cuidado de agua”.

Esto provoca que “no hay agua para repartir y se generan bajas de presión y un mal servicio para mucha gente”, sintetizó.

Couto explicó que los cortes de agua y restricciones se realizan “porque no damos abasto con la cantidad de agua que tenemos disponible y la cantidad de agua que consume la población”.

“La solución sería generar más agua, para lo cual necesitaríamos tener la repotenciación del acueducto activa”, finalizó el funcionario de la SCPL. (Fuente: Adnsur)