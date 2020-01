EL CONCEJO DELIBERANTE APLICA LA LEY DE CUPO Y EMPLEA A UNA TRABAJADORA TRANS

Actualmente hay nueve personas trans trabajando en distintas áreas de la Municipalidad, desde Cultura a Tránsito y el Laboratorio de Aguas. Yazmín Torrente es una de las personas que, gracias a la Ley de Cupo aprobada en el año 2018 en Chubut, comenzó a trabajar en el Concejo Deliberante de la ciudad.

“Desde el primer día que entré me sentí re cómoda”, manifestó Yazmín y agregó que tras muchas experiencias negativas destacó la posibilidad de poder comenzar una nueva etapa con un empleo formal, “quería tener un trabajo digno”, afirmó.

Yazmin Torrente es militante de la Asociación de Trans y Travestis de Argentina (ATTTA) y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“Para mí, como todas las chicas que pasamos cosas malas en la vida, la oportunidad es buenísima. Estoy muy agradecida con todos”, recalcó.

La joven reconoció que el miedo estuvo presente antes de comenzar a trabajar. “Antes tenía temor por los concejales, como iría a caer, pero son todos divinos. Me siento re bien”, indicó a La Posta Comodorense Radio, al tiempo que agregó “somos gente, podemos hacer muchas cosas, no solamente a lo que todos piensan que nosotras hacemos. La misma sociedad nos cataloga por ese lado”, manifestó en clara alusión a la explotación sexual de la que han sido víctimas las personas trans a través de los años.